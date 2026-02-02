El Real Madrid ya conoce el horario de su partido ante Osasuna en medio de la eliminatoria de Champions

La Liga ha hecho públicos los horarios de los partidos de la jornada 25 del campeonato doméstico, encuentros que se jugarán entre el viernes 20 y el lunes 23 de febrero. Así, el Real Madrid ya conoce el horario del partido que jugará en El Sadar ante el Osasuna en esta jornada, será el próximo sábado 21 de febrero a las 18:30 horas. Será el choque que disputen los blancos entre la ida y vuelta de los playoffs de Champions League que juegan ante el Benfica.

El Real Madrid tiene durante el mes de febrero una exigencia bárbara, sobre todo por lo que se avecina a final de mes con la disputa de playoff de Champions League ante el Benfica. Tras la victoria ante el Rayo Vallecano de este domingo, los blancos tienen por delante dos duelos de Liga en las dos próximas semanas. El domingo 8 será el duelo en Mestalla ante el Valencia (21:00 horas), mientras que la semana siguiente, el sábado 14, será en el Santiago Bernabéu (21:00 horas) ante la Real Sociedad. Dos duelos de gran nivel para seguir peleando por el liderato de la Liga.

La siguiente semana sube el nivel con la eliminatoria europea. El verdugo de los blancos, el que le hizo caer al playoff, será precisamente su rival por una plaza en los octavos de final de la Champions League. El próximo martes 17 será la ida en Lisboa, Benfica-Real Madrid. Tras éste el Madrid de Álvaro Arbeloa se enfrentará al Osasuna, del que ha conocido su horario. El conjunto blanco se medirá al cuadro rojillo el sábado 21 de febrero a las 18:30 horas, por lo que tendrá tiempo suficiente para descansar tras visitar Pamplona.

El miércoles 25 de febrero se jugará en el Santiago Bernabéu la vuelta de los playoffs de Champions League ante el Benfica de José Mourinho, una eliminatoria donde el Madrid se juega estar entre los 16 mejores equipos del continente europeo tras quedarse fuera del Top-8.

Por el momento, el Real Madrid no tiene confirmados más horarios, ya que la Liga aún no ha hecho públicos los horarios de la jornada 26 en adelante. Está por ver cuál es la fecha elegida para el derbi madrileño ante el Getafe en el Bernabéu, ya que puede estar dentro o no del mes de febrero, cerrando así un mes complejo para los blancos, ya apeados de los partidos de Copa del Rey.

Los próximos partidos del Real Madrid

Domingo 8 de febrero a las 21:00 horas – Valencia – Real Madrid

Sábado 14 de febrero a las 21:00 horas – Real Madrid – Real Sociedad

Martes 17 de febrero a las 21:00 horas – Benfica – Real Madrid

Sábado 21 de febrero a las 21:00 horas – Osasuna – Real Madrid

Miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas – Real Madrid – Benfica

Los horarios de la jornada 25 de la Liga