El Real Madrid activa el ‘plan renove’

La imagen que está mostrando el Real Madrid desde hace año y medio es tremendamente preocupante. Los blancos han perdido el gen competitivo hasta el punto de que en 2025 no ganaron ningún título y en este 2026, por el momento, pinta que tampoco será muy fructífero en cuanto a entorchados. De momento, ya solo tienen dos balas: Liga y Champions. Pero la cúpula madridista ha decidido ir más allá. Sabe cuál es el problema y desde ya se han puesto en marcha para solucionarlo, aunque hasta el verano no será posible ratificarlo.

El Real Madrid ha decidido activar el plan renove La cúpula sabe que este verano debe ser valiente y afrontar la salida de varios jugadores para dar entrada a otros que encajen mejor y, sobre todo, suban el nivel. Por ello, el verano madridista será muy intenso, debe serlo, pero desde la entidad madridista se han puesto manos a la obra desde ya.

Salidas en defensa

La primera línea que sufrirá cambios será la defensa. Una de las patatas calientes es decidir el futuro de Carvajal, que acaba contrato y no está bien físicamente. El club no le echará, pero el capitán tiene claro que si no está al nivel físico para competir dará un paso al lado. Los próximos meses serán claves para decidir su futuro, pero en estos momentos está más fuera que dentro, con Qatar esperando en el horizonte. Trent Alexander-Arnold seguirá, por lo que el fichaje de un lateral derecho será obligatorio.

La posición de central dependerá de lo que suceda con Rüdiger. Alaba acaba contrato y no va a seguir, mientras que Huijsen, Militao y Asencio continuarán. De momento, deben fichar un central que podría ser Jacobo Ramón, que está en el Como y este verano costaría tres millones de euros, aunque parece complicado que la entidad maneje está opción. Si el alemán tampoco renueva y se marcha, deberán buscar dos centrales, uno de ellos de gran nivel.

En el lateral izquierdo, Álvaro Carreras es el único que tiene segura su continuidad. Mendy está en venta, aunque no se quiere mover, mientras que Fran García saldrá si llegan ofertas. Fichar un lateral o apostar por Valdepeñas son dos de las soluciones.

En busca de un cerebro

El Real Madrid no ha sabido llenar el enorme vacío que dejaron jugadores de leyenda como Kroos, especialmente, y Luka Modric. La entidad madridista, su dirección deportiva, ha trabajado en los últimos años en ir renovando la medular con los fichajes de jugadores como Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham. A estos hay que unir a los que ya estaban, como Valverde o Ceballos. Por lo tanto, deberá buscar un jugador que dé sentido al juego del equipo.