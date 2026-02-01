Una victoria que no tapa las vergüenzas del Real Madrid

El Real Madrid, más que un equipo de fútbol, es una orquesta que de vez en cuando, muy de vez en cuando, suena bien. Se afina. Vamos, que es una banda. Todo lo que pueden hacer mal, lo hacen. Un esperpento casi diario que ha provocado que el Santiago Bernabéu diga basta y se harte de unos jugadores que no están al nivel de lo que significa el escudo del 15 veces campeón de Europa. El ejemplo de lo que es este conjunto vestido de blanco y muy alejado de los laureles del pasado fue la jugada en la que, a puerta vacía, Mbappé estrelló el balón en el larguero. Todo lo que puede salir mal sale, aunque bien es cierto que los de corto ponen mucho de su parte para que esto suceda.

El Real Madrid es un equipo a la deriva y, seamos serios, da igual quién se siente en el banquillo. No tiene la culpa Arbeloa, por mucho que se empeñe, hasta el extremo, en asumir todos los problemas de un equipo que no da para más. Tampoco era culpa de Xabi Alonso y no lo fue el año pasado de Ancelotti. El problema es mucho más sencillo. La planificación deportiva que la dirección deportiva ha llevado a cabo con la mejor de sus intenciones y deseos en los últimos años no ha salido como se esperaba, provocando que esta plantilla tenga una serie de carencias y una falta de calidad alarmante.

Contra el Rayo Vallecano firmaron otro partido de esos que no pasarán a la memoria eterna de nadie. Ganaron, con sufrimiento, con un penalti en el descuento, pero dejaron una imagen horrible. De hecho, si no llega a ser por Courtois, que el día que se constipe los blancos se pueden llevar una goleada de esas que no se olvidan, la situación habría sido muy diferente. En fin, otra tarde para el terror en Concha Espina. Como dice Taburete en la canción De menos de su nuevo disco: «Ya no me alegra ni el Madrid». Eso es lo que les sucede a una parroquia madridista desencantada con un equipo que más pronto que tarde cerrará la temporada antes de que llegue la primavera.

Tarde de pitos

El estadio Santiago Bernabéu no dudó en abroncar ante el Rayo por la imagen ofrecida el pasado miércoles contra el Benfica en Da Luz. Los blancos perdieron 4-2 contra los lusos, quedándose fuera del top-8 de la máxima competición continental y manchando, una vez más, el escudo del 15 veces campeón de Europa. La afición madridista no dudó en mostrarles su malestar con pitos.

Los jugadores del Real Madrid se llevaron la primera bronca nada más salir a calentar. También sonó música de viento cuando regresaron al vestuario. Luego, con las alineaciones, los silbidos fueron en aumento, al igual que cuando empezó el partido. Los ánimos se calmaron hasta que se señaló el descanso, ya que, a pesar de la victoria por la mínima, la imagen era muy mala. Con el gol del Rayo, que suponía el empate, regresó la bronca a Chamartín.

Courtois evitó la tragedia

El belga paró un mano a mano a Pedro Díaz en la segunda mitad que hubiese supuesto el 1-2 para el Rayo Vallecano, en otra intervención salvadora del de casi siempre. Esta acción provocó la ira de un Santiago Bernabéu que rompió en una enorme pitada ante unos jugadores desnortados.

Bellingham se rompe

Jude Bellingham sufrió una lesión muscular en el encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano disputado en el Santiago Bernabéu. Apenas a los ocho minutos de juego, el centrocampista inglés fue al espacio para recibir un pase en profundidad de Mastantuono y, antes de poder controlar el balón, notó un fuerte dolor en el isquiotibial de su pierna izquierda. De inmediato detuvo la carrera y se dejó caer al césped. Los servicios médicos del club acudieron a atenderle y determinaron que no podía continuar en el partido, por lo que fue sustituido por Brahim Díaz. En las próximas horas se le realizarán pruebas médicas para determinar con exactitud el alcance de la lesión.

La noticia supone un contratiempo para Arbeloa, ya que las sensaciones del jugador no son positivas. Bellingham podría sufrir una rotura muscular que, en función de su gravedad, le mantendría alejado de los terrenos de juego durante varias semanas. El Real Madrid no tiene compromisos entre semana en las dos próximas semanas de febrero, aunque el objetivo es que el inglés pueda estar disponible para el partido de ida del playoff de la Champions ante el Benfica, que se disputará en Da Luz.

Las notas del Real Madrid