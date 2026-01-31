Otro juicio del Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu volverá a juzgar a unos jugadores que regresan a su casa tras sufrir el enésimo batacazo el pasado miércoles contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions. El Real Madrid perdió 4-2 contra el equipo dirigido por Mourinho, quedándose fuera de los ocho primeros de la máxima competición continental, viéndose obligados a jugar un playoff y, lo que es más doloroso para los madridistas, sentir que una vez más han manchado la imagen del club. El escudo, en definitiva.

Por ello, este domingo, a las 14:00 horas, contra el Rayo Vallecano, volverán los pitos al Bernabéu. La afición silbará a sus jugadores, como sucedió ante el Levante días después de caer eliminados en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, un rival de Segunda División. A lo mejor la protesta no es tan elevada, pero habrá bronca con total seguridad.

Los jugadores lo asumen

Los jugadores entienden y respetan los pitos. Saben que ellos son los responsables y, como tal, los asumirán. Los vivieron de cerca hace dos semanas en el partido ante el Levante y están preparados para volver a hacerlo contra el Rayo Vallecano. La plantilla madridista ha vivido un brevísimo periodo de tregua con su afición.

Arbeloa pide apoyo

Álvaro Arbeloa aprovechó la rueda de prensa previa al duelo contra el Rayo Vallecano, que se celebró en Valdebebas, para pedir el apoyo de los aficionados. «Yo espero un Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo el último partido en casa y como saben que necesitamos», aseguró con un mensaje que era un deseo en voz alta.

«Yo siempre al Bernabéu le pido su apoyo porque con ellos somos mucho más fuertes. Saben que nuestro objetivo, evidentemente, es ganar el domingo, seguir en la lucha por la Liga, que estamos peleando muy fuertemente, con muchísimas ganas. Y si queremos seguir ahí, les necesitamos», añadió el entrenador del Real Madrid, que es el primero que sabe que este domingo la comunión con su afición estará lejos de ser la deseada.

«Creo que son muy conscientes, se vio también el día del Mónaco que cuando estamos unidos somos capaces de hacer lo que hacemos, la confianza que le dan a los jugadores y que con ellos, junto a nosotros, es mucho más fácil todo», sentenció. No obstante, parece complicado, por no decir imposible, que se evite la bronca a unos jugadores que no están dando el nivel esperado.