El Real Madrid protege a Vinicius a la espera de una conversación

El Real Madrid ha decidido cerrar filas en torno a Vinicius Junior. Desde la presidencia hasta el vestuario. Pasando, obviamente, por Álvaro Arbeloa. Todos tienen claro que deben proteger al brasileño en su momento más delicado, cuando el estadio Santiago Bernabéu ha decidido ensañarse con un futbolista que hasta no hace tanto ponía en pie a una hinchada que tenía más que claro quién era su ídolo. Todo esto ha cambiado en los últimos tiempos. En concreto, desde el cambio contra el Barcelona.

La afición del Real Madrid perdona muchas cosas, pero las faltas de disciplina le cuestan. Muchos están convencidos en la grada de que Vinicius ha sido el principal culpable del cese de Xabi Alonso y esto, por el momento, no se lo perdonan. Pero desde el club tienen claro que deben ayudarle porque no puede seguir jugando en casa como si fuese visitante.

Un Vinicius tocado

El vestuario del Real Madrid es consciente de lo que le está pasando a Vinicius, que ante el Levante mostró su cara más triste. Antes del partido ya estaba tocado, cuando recibió carantoñas de Mbappé y Pintus. Y lo que vino después, pitada tras pitada cada vez que tocaba el balón, como si estuviese jugando como visitante, no mejoró la situación. Esto provocó que sus compañeros le apoyasen públicamente dentro del verde. Cada acción era aplaudida y respaldada por el resto de jugadores blancos. Y cuando acabó el encuentro y fue el primero en abandonar el césped, Asencio se acercó a él para abrazarle.

Esto está perdurando en el tiempo. En la previa ante el Mónaco ha sido Mbappé el que ha ejercido de capitán sin brazalete para arroparle: «No es culpa de Vinicius, si no jugamos como jugamos ahora. Es culpa de toda la plantilla. Es la única cosa que tengo que decir al madridismo. Que pite a toda la plantilla y lo tenemos que hacer. Es nuestro trabajo y tenemos que cambiar la situación. La culpa es de todos. Vamos a hacerlo porque somos jugadores del Real Madrid y siempre hay momentos así y vamos a cambiarlo».

«Vinicius, como tú y todo el mundo, es un humano. Es normal que te afecte cuando hablan mal de ti. A veces es justo, a veces no. Vini es un grandísimo jugador. Es un hombre increíble. Tengo la suerte de conocerlo, le tengo mucho cariño. Nosotros, como equipo, tenemos que protegerle mejor para que no esté en esta posición de estar solo contra la gente. Tiene que saber que nunca va a estar solo aquí en el Real Madrid. Todos los jugadores de la plantilla y el club están con él siempre. Vamos a protegerlo para que nos dé su mejor versión, porque cuando está en su máximo nivel es uno de los mejores del mundo».

En camino de entenderse

El Real Madrid le presentará una oferta de renovación, pero será el jugador, junto a su entorno, quien deba decidir si la acepta o si mantiene su idea de no renovar y abandonar el club en 2027 como agente libre. En ese escenario, el objetivo sería marcharse a otro equipo asegurándose una importante prima de fichaje, una opción que en Valdebebas descartan por completo.

Desde la cúpula madridista el mensaje es claro: no habrá prima de renovación. El caso de Vinicius ha trascendido lo deportivo y se ha convertido en una cuestión de estado dentro del club. No obstante, lo más importante es que el deseo del club es que continúe, y se trabajará para ello.

En los últimos días, a pesar de la delicada situación, Vinicius está más por la labor de renovar que antes. Eso sí, en el caso de llegar a un entendimiento, siempre sería bajo los deseos del club blanco. Es decir, debería aceptar la oferta de renovación que le ponga encima la entidad madridista.