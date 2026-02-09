La charla poco amistosa de Mbappé con el cuarto árbitro en el Valencia-Real Madrid: «No te entiendo…»

Kylian Mbappé fue uno de los jugadores más seguidos en Mestalla. El delantero francés no tuvo su mejor partido pero volvió a ser diferencial marcando el gol de la tranquilidad para certificar la victoria del Real Madrid ante el Valencia. Sin embargo, el delantero no solo tuvo percances con la afición rival, también los tuvo con el cuarto árbitro con un fuera de juego que dio mucho que hablar.

Todo ocurrió en los últimos minutos de la primera parte cuando aún el empate reinaba en el marcador. Le invalidaron una jugada prometedora de gol después de coger un balón después de un rechace de la defensa valencianista. Una decisión que cabreó a un Mbappé que quedó incrédulo al ver cómo le negaban la oportunidad de poder ir con ventaja al descanso.

El francés cogió la matrícula y, antes de marcharse al vestuario, fue al cuarto a pedirle explicaciones directamente. «¿Cómo puede ser fuera de juego? Te pregunto por una explicación». A lo que el colegiado: «Con cámara es forzado, lo siento, háblalo dentro». Una vía de escape que Mbappé aceptó: «Vale, vamos dentro y me explicas, porque no entiendo».

Sin embargo, aquella promesa cayó en saco roto y Mbappé se hartó de esperar después de que el cuarto árbitro no cumpliera su palabra de explicarle por qué le habían anulado esa jugada: «Tú me dices de hablar y no me miras… la verdad. Tú me dices de hablar dentro y estoy dentro y no me hablas». Al. ver que no tuvo ninguna respuesta, el delantero se desahogó con Eduardo en francés: «Bufones, los árbitros».

Mbappé 🗣️ «¿Cómo puede ser fuera de juego? Porque no entiendo…»

Cuarto árbitro 💭 «Hablamos dentro»

Aun así, Mbappé marcó el 2-0. Con el gol de Carreras, el Real Madrid tuvo menos presión a la hora de atacar y en el descuento un gran pase al espacio de Huijsen a Brahim sirvió para que le dieron un balón franco que no falló ante Dimitrievski. De nuevo, Kylian demostró que sigue fino aunque no sean sus mejores noches.