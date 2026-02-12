Todo sobre Gabrién Rufián: su mujer e hijos, de dónde es, qué estudios tiene, de qué partido es y cuánto cobra

Gabriel Rufián es un político español conocido por ser diputado en el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Gabriel Rufián es un político independentista de Cataluña conocido por su estilo bronco, directo y polémico en el ámbito político y mediático.

¿Cuántos años tiene Gabriel Rufián?

Gabriel Rufián nació el 8 de febrero de 1982, por lo que tiene 44 años en 2026. Hijo y nieto de trabajadores del campo de La Bobadilla, pedanía del municipio de Alcaudete (Jaén) y de Turón (Granada). Creció entre el barrio del Fondo de Santa Coloma de Gramanet y Badalona (Barcelona).

¿De qué partido político es?

Es miembro de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido independentista catalán.

En 2015 se sumó a la Asamblea Nacional Catalana y en mayo fue elegido miembro de su secretariado nacional. Asamblea Nacional Catalana, una asociación independentista catalana.

El 11 de septiembre fue uno de los protagonistas del acto Via Lliure, organización independentista, convocado con motivo de la Diada. El 25 de septiembre participó en el mitin final de la candidatura de Junts pel Sí a las elecciones al Parlamento de Cataluña. El 30 de octubre anunció que dejaba la dirección de la Asamblea Nacional Catalana para presentarse al frente de la lista de Esquerra Republicana de Cataluña en las elecciones al Congreso de Diputados del 20 de diciembre de 2015.

¿Qué estudió?

Estudió Relaciones Laborales (Diplomatura) en la Universitat Pompeu Fabra e hizo un máster en Dirección de Recursos Humanos.

Trabajó diez años en una empresa de trabajo temporal (ETT), Organización Activa, que estuvo fusionada con el Grupo Cosmos, dedicado a la subcontratación en Chile, Argentina, Rumanía e India.

¿Cuánto cobra Gabriel Rufián?

Como diputado y portavoz de ERC en el Congreso, su salario bruto anual ronda más de 130.000 euros (aproximadamente 9.500 euros al mes antes de impuestos y retenciones), según datos presentados ante el Congreso.

Percibe un salario bruto anual de 134.288,28 euros como diputado de ERC.

como diputado de ERC. Se distribuye a lo largo del año en una nómina mensual antes de impuestos de 9.592,02 euros, que se compone de varias partidas.

El salario base de 3.236,32 euros.

Complementos específicos vinculados a su cargo: 4.276,78 euros .

. Dietas por desplazamiento o manutención: 2.078,92 euros.

¿Quién es su mujer y sus hijos?

Está casado con Marta Pagola, una periodista y responsable de prensa.

Tiene dos hijos: un hijo mayor llamado Biel y un bebé que nació en enero de 2024, fruto de su relación con Pagola.

Gabriel Rufián acaparó la atención de la crónica rosa cuando en 2018 trascendió su separación de Mireia Varela. Después de más de 10 años casados, pusieron punto final a su matrimonio. La pareja tiene un hijo, Biel, que ahora es adolescente.

¿Cuál es su patrimonio?

La declaración de bienes que presentó al Congreso muestra lo siguiente, a partir de unos datos que proceden de la declaración oficial de bienes, que por ley tienen que presentar ante la Cámara Baja y debe ser pública.

Tiene una vivienda familiar de la que posee el 50% comprada con hipoteca.

de la que posee el 50% comprada con hipoteca. Posee cuentas bancarias con alrededor de 22.000 euros.

Tiene deudas hipotecarias y préstamos pendientes que suman cifras en torno a entre 170.000 y 200.000 euros.

La declaración de bienes de la XV Legislatura, presentada tras las elecciones de 2023, está disponible en el portal de transparencia del Congreso. Los datos ofrecidos proceden de la declaración oficial de bienes que por ley tienen que presentar los diputados ante el Congreso.