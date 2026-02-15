El entrenador de la Real desmonta al antimadridismo: «Los dos penaltis a Vinicius son, hay contacto»

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, desmontó en un momento al antimadridismo en su queja por los dos penaltis pitados a favor del Real Madrid en el duelo de Liga de este sábado. El propio técnico del equipo vasco reconoció que ambas penas máximas, provocadas las dos por Vinicius y anotadas también por el brasileño, estuvieron bien pitadas.

«Había contacto, por lo que no había motivos para echar para atrás los penaltis», reconoció Matarazzo, el entrenador que ha cambiado la cara por completo a la Real Sociedad. El técnico estadounidense cerró así la campaña del antimadridismo, que se encargó de hacer creer que los dos penaltis pitados por el colegiado Hernández Maeso no eran.

«Vinicius estaba buscando el penalti, eso seguro. Tendríamos que ser listos para no caer, no ir al suelo. Te castigan con eso. Si vas dos contra uno, uno aguanta y el otro ajusta el espacio. No hemos controlado suficiente ese costado», continuó el entrenador de la Real Sociedad, reconociendo que ambos penaltis, cometidos por Aramburu, fueron.

Así, el propio técnico de la Real Sociedad reconoció que los dos penaltis en contra que le pitaron en el Santiago Bernabéu estuvieron bien pitados, por mucho que, como también dice, Vinicius lo estuviera buscando. Matarazzo reconoce que hay contacto, por lo que ni el VAR debe intervenir. Una lección de honestidad deportiva que deja en pañales a gran parte del antimadridismo, que se quejó de que se pitaran estos dos penaltis a favor del Real Madrid.

Los dos penaltis pitados fueron provocados por Vinicius, que volvió a sobresalir en un partido de lo más plácido para el Real Madrid. No parecía que la Real Sociedad fuese el rival más indicado para ello, pero los blancos lo solventaron en la primera parte, donde se fueron 3-1, cerrando el triunfo con un cuarto gol en la segunda mitad. El brasileño hizo un doblete, ambos de penalti y los dos provocados por él. Aramburu le derribó en dos ocasiones y Hernández Maeso no lo dudó para señalar las penas máximas. Marcó un tercer tanto con el hombro, pero fue invalidado por fuera de juego.