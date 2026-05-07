Al-Khelaifi saca pecho de Luis Enrique: «Es mi mejor decisión, ahora somos una familia»

Nasser Al-Khelaifi se rindió a la figura de Luis Enrique después de que el PSG sacara billete para la final de la Champions League que se disputará el próximo 30 de mayo en Budapest. El presidente del conjunto parisino dejó claro que el fichaje del técnico español ha sido la mejor decisión de su carrera y sacó a colación la palabra «familia» para definir a un grupo que buscará repetir título en la máxima competición europea, algo que sólo hizo el Real Madrid durante la época de Zidane.

El PSG defendió con éxito el 5-4 conseguido en la ida disputada en el Parque de los Príncipes y estará otra vez en la final de la Champions League tras sacar un empate del Allianz Arena. El conjunto parisino no dio opción al Bayern de Múnich en un partido de vuelta de semifinales en el que se adelantó a los dos minutos con un gol de Dembélé y donde después apenas sufrió. Ahora buscará repetir título en la máxima competición europea ante el Arsenal de Mikel Arteta, que derrotó al Atlético en la otra semifinal.

El gran triunfador de la noche volvió a ser un Luis Enrique que le ha dado sentido a los petrodólares de Qatar y ha construido el mejor equipo del mundo en París. Por ello, Nasser Al-Khelaifi quiso reivindicar la figura del entrenador español, que puede convertirse en el segundo entrenador de la historia en repetir Champions League en la era moderna y también uno de los más laureados de la historia con su tercer título en la máxima competición europea.

Al-Khelaifi se rinde a Luis Enrique

«Luis Enrique es realmente el mejor activo, el mejor, mi mejor decisión», dijo Al-Khelaifi a la conclusión del partido en una entrevista concedida a CBS en la que también desveló que lo quiso fichar desde hace mucho tiempo atrás. «Hablé durante los últimos 15 años para ficharlo. Es un entrenador fantástico, el mejor entrenador del mundo, pero también como persona, es increíble cómo maneja el día a día, a los jugadores, todo, incluso con los medios, que en Francia a veces no es fácil, pero él es fantástico», opinó.

PSG President Nasser Al-Khelaifi is full of love for Luis Enrique 🥰 pic.twitter.com/Mq5oOpVm5u — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2026

«Es un orgullo tener a Luis Enrique en el club, a todos los que están haciendo historia. Y esto es lo que queremos. Tenemos ADN, hoy lo demostramos. No son sólo futbolistas, son auténticos guerreros», dijo el presidente sobre la figura de Luis Enrique y de paso también quiso destacar que ahora el vestuario del PSG es una familia.

«Cómo trabajan juntos, cómo viven juntos, cómo defienden en el campo y fuera de él… Los veo, vivo con ellos y eso es lo que me encanta del equipo. Esta es la lucha, el amor, el disfrute cuando van a entrenar, trabajando juntos. A veces no es fácil, pero todos se apoyan mutuamente; somos una familia, y ellos son una familia, la familia del PSG», dijo Al-Khelaifi.

El presidente del PSG también habló del plan de futuro que vienen preparando desde hace unos años en torno a la figura de Luis Enrique. «Se trata de un plan para el futuro: reunir a los mejores talentos para trabajar juntos con el entrenador. Podríamos tener jugadores ganando el Balón de Oro en los próximos 3, 4 o 5 años», dijo minutos después de finalizar un partido que deja al PSG a las puertas de su segunda Champions League consecutiva.