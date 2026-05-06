Eufórico Luis Enrique: «Hicimos historia el año pasado y queremos continuarla»

Luis Enrique celebró con plena euforia el pase de su PSG a la segunda final de su historia en la Champions League, las dos seguidas en 2025 y 2026. El entrenador español es el protagonista de la época más gloriosa del club francés, que de ganar al Arsenal el próximo 30 de mayo en Budapest (Hungría) conquistará otra orejona.

«Si piensas en lo que es un partido de este tipo, en este estadio y con estos jugadores que sólo han perdido tres partidos en toda la temporada… Antes del partido dijimos que si les habíamos ganado en París, les podíamos ganar aquí. No estamos acostumbrados a defender, pero hemos merecido pasar», dijo Luis Enrique, analizando el empate (1-1) en Múnich contra el Bayern.

«Hemos tenido el peor sorteo en fase de grupos, como siempre, y luego, si queríamos una cosa, tocaba otra. Vamos a jugar otra final, es algo histórico como club. Mikelito Arteta… le tengo mucho cariño, éramos compañeros en Barcelona. Se ve qué tipo de entrenador es. Será muy difícil. Confiamos en nuestra manera de jugar, hicimos historia el año pasado y queremos continuarla», añadió en Movistar +.