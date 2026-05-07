Alemania clama contra el arbitraje: «Es un escándalo, han destruido el sueño del triplete»

En Alemania están convencidos de que la UEFA no quería que el Bayern jugase la final de Champions. Los de Vincent Kompany cayeron eliminados en semifinales ante el PSG en un partido en el que estallaron con dos jugadas que les perjudicaron para poder la vuelta a la eliminatoria. Una actuación arbitral muy polémica de la que rajaron e insinuaron que todo se trata de una conspiración para que el equipo alemán no estuviese en Budapest.

«Escándalo arbitral», así amaneció el diario Abendzeitung. Un titular acompañado de un «¡Ira contra el árbitro! ¡Frustración del Bayern!». Todo viene a raíz de dos acciones que beneficiaban al Bayern. Una por una, mano no señala a Joao Neves dentro del área que el colegiado valoró de involuntaria y otra de Nuno Mendes que hubiese sido la segunda amarilla si no hubiese decidido el árbitro que había mano de Laimer. «El sueño de levantar el trofeo y lograr el tercer triplete del Bayern se ha esfumado», comentaba Bild.

Este mismo medio argumentó que Joao Pinheiro era inexperto al ser apenas su 15.ª aparición en la Champions y su primera semifinal, algo que provocó «la ira de los seguidores muniqueses». Una de sus leyendas, Michael Ballack, estalló en televisión: «Fue una situación que cambió el rumbo del partido. Es la primera vez que el cuarto árbitro interviene en una situación así. Tuve la sensación de que no querían mostrar la segunda tarjeta amarilla. Esa es mi impresión como espectador. Lo digo abiertamente. A veces, uno busca situaciones que impidan que el partido se desvíe hacia un lado u otro. No quiero acusarlo de nada, pero la situación no justificaba esa decisión», explicó en DAZN.

Manuel Gräfe, especialista en el arbitraje en Alemania, tampoco entendió por qué no fue penalti de Joao Neves después de que el balón impactase en su mano tras un despeje de Vitinha: «Eso es penalti y siempre debe ser penalti porque es un movimiento deliberado hacia el balón. ¡Todo es una farsa!», explicó.

Alemania siente un robo al Bayern

En lo que respecta a las puertas del Bayern para dentro, Max Eberl siguió en la misma línea de la prensa alemana: «Puede que hayamos tomado algunas decisiones equivocadas en un par de ocasiones. Puede que algún otro jugador en el campo también haya cometido algún error. En mi opinión, se debería haber mostrado tarjeta amarilla-roja (a Mendes). Así el partido habría tenido un desenlace diferente».

Kompany, en rueda de prensa, fue más cauto con su análisis de las polémicas arbitrales contra el Bayern: «Tenemos que analizar algunas de las jugadas que decidieron los árbitros en los dos partidos. Nunca es una excusa, pero sí importa. Si miramos los dos encuentros, probablemente nos fue demasiado en contra. La mano de Joao Neves estaba en el aire y el balón le golpeó; como fue un compañero quien lo hizo, no fue penalti. Si analizas ambas jugadas con un poco de sentido común, es ridículo. No define todo el partido, pero al final se decidió por un gol», zanjó.