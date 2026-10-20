Ultras del PSG meten miedo al Barcelona con fuegos artificiales la noche antes del partido de Champions

El Barcelona ha vivido el infierno de París antes de jugar el partido de Champions. Desde que el equipo de Hansi Flick llegó con retraso a la capital francesa, el equipo culé ha sufrido muchas complicaciones en su hospedaje. Primero, por el fuerte cordón de seguridad en su llegada al hotel por las manifestaciones en las calles por el día y por el lanzamiento de fuegos artificiales a pocos metros por la noche. Una forma de presión de los ultras para boicotear el descanso antes del partido en el Parque de los Príncipes.

Un partido de alta tensión en el que los más radicales quisieron aportar su forma de fastidiar el sueño de madrugada tanto al Barcelona como a todos los residentes de Issy-les-Moulineaux. Un ruido que se mantuvo unos minutos alrededor de la 1:15 de la noche, muy cerca del hotel de lujo donde dormían los hombres de Flick. Sin embargo, el estruendo se detuvo rápidamente sin ninguna detención ni arresto de los artífices del incidente. Una práctica muy común en esta clase de partidos y que también sufrió el Barça en Turquía contra el Galatasaray.

Un suceso que se suma a todas las hostilidades que está sufriendo París a raíz de las manifestaciones de la ultraizquierda con destrozos de la vía pública, violencia y robos en tiendas. Aunque el lunes por la noche, la prefectura de policía francesa había emitido varias órdenes de prohibir revueltas por la noche en ciertos distritos de la capital con toques de queda, algunos se la saltaron para meter miedo al equipo culé con fuegos artificiales, según captaron las cámaras del Chiringuito de Jugones. Incluso se baraja que este martes se implanten nuevas directrices dentro del marco que marque el PSG-Barcelona, según dijo el primer ministro Sébastien Lecornu.

Ambos equipos son líderes en la Champions sin conocer otra cosa que no sea ganar. Es el partido con más morbo de Europa para ver cuál es el que está más en forma. Prueba de fuego para los de Hansi Flick antes del Clásico, donde se enfrentarán al vigente campeón de las dos últimas Copas de Europa. Los ultras ya han dejado la pista del ambiente hostil que harán en el Parque de los Príncipes. Un infierno tanto dentro como fuera del estadio en París.