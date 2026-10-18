Radicales de ultraizquierda roban una camiseta del Barça firmada por Messi en las protestas violentas en París

Las protestas en París están siendo un auténtico caos. Solo en la capital ya se contabilizan más de 720 arrestos y cientos de heridos a causa de los multitudinarios actos violentos de los ultras de la extrema izquierda. Una situación muy tensa que no solo ha derivado en destrozar las calles y la vía pública, sino también en asaltos de todo tipo para lucrarse gracias al robo de artículos de lujo. Y uno de los botines más virales está relacionado con Leo Messi.

Lo más común hasta ahora ha sido relojes, bolsos, prendas valoradas en miles de euros, pero también ha sacudido al mundo del fútbol. En las últimas horas ha circulado que un grupo de radicales se coló en una tienda deportiva para robar una colección de camisetas del argentino en su etapa con el Barcelona. Concretamente, han destacado una camiseta firmada de Messi dentro de un cuadro con su certificado de autenticidad. También otro artículo de un brazalete de capitán que lució en un partido de Champions, también con la documentación de que no era falso.

Fransa’da protestocular, yağmaladıkları bir mağazadan imzalı Messi forması çaldı. https://t.co/78XSketlUd — Conflict (@ConflictTR) October 18, 2026

Messi jugó en el PSG durante dos temporadas después de toda una vida en el Barcelona. Sin embargo, el argentino decidió salir de Francia en verano de 2023 para fichar por el Inter de Miami. Este mismo domingo, el ayuntamiento de París denunció la «falta de efectivos» ante los graves disturbios que están ocasionando graves problemas de seguridad en las calles.

«Es inaceptable ver a personas destrozando comercios y atacando edificios. Hubo un nivel de violencia ayer que nunca habíamos visto. Necesitamos la puesta en marcha de una unidad de emergencia dedicada a los comerciantes víctimas de los destrozos. Tendrá como misión inventariar los daños, acompañar a los afectados y facilitar sus trámites administrativos con las aseguradoras», comentó Emmanuel Grégiore ante los medios.