PSG – Barcelona: que la revuelta sea en el campo

Las revueltas y los disturbios que lamentablemente se han producido durante los últimos días en París y otras ciudades de Francia ahora deben trasladarse al fútbol de manera deportiva. El Parque de los Príncipes quiere olvidar la violencia en sus calles para centrarse en disfrutar del mejor partido de fútbol que se puede ver en la Champions League a día de hoy. Y no es otro que un PSG – Barcelona.

PSG y Barcelona son los dos equipos que mejor juegan al fútbol a día de hoy. Dos máquinas que ya se están empezando a acostumbrar a aplastar a sus rivales. Primero y segundo de esta Fase Liga de la Champions con seis puntos de seis y dos goleadas. La segunda de los parisinos ante el City y en el Etihad, casi nada.

Dos super equipazos frente a frente en un reto increíble para Luis Enrique y Hansi Flick. El PSG se presenta imparable en Champions, aunque en Ligue 1 ha perdido un partido y empatado dos. Aunque acumula seis victorias consecutivas. Mientras, el Barcelona lo ha ganado todo y parece imparable con 11 victorias seguidas, nueve de ellas en Liga.

El reto para ambos equipos es mayúsculo. Ganar a un equipo que lo ha ganado todo en este inicio de temporada o ganar al actual campeón de Europa. Y el cartel de jugadores, casi insuperable: Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha, Doué, Rodri, Vitinha, Fabián, Pedri, Kvaratskhelia, Neves…

El Barcelona llega en cuadro en defensa

El Barcelona llega mermado en defensa y con el Clásico en la cabeza a final de semana. Eric García y Koundé son baja, y Gerard Martín está tocado tras recibir un golpe en su tobillo ante el Betis.

El técnico alemán tendrá, por tanto, problemas para confeccionar la línea defensiva, con Pau Cubarsí y Gerard Martín como posibles centrales. Y un plan B en el que Rodri podría retrasar su posición para no forzar a Martín pensando en el Clásico, por lo que Marc Bernal o Gavi ocuparían su plaza junto a Pedri en el doble pivote.

Pese a estos contratiempos tácticos, el Barça, que suma once victorias en otros tantos partidos, con un balance de 48 goles a favor y 11 en contra, llega intratable a la cita parisina y liderado por un Lamine Yamal en estado de gracia.

El PSG se siente con confianza

La escuadra de Luis Enrique ya conoce la trayectoria adecuada en la competición, ir de menos a más, pero también sabe de la importancia de ganar confianza en duelos de alta gama como el que afrontará el técnico con el equipo de sus amores. Será el cuarto duelo como entrenador del PSG y lo afrontará con un problema en su defensa y no uno menor: la baja de Nuno Mendes, lesionado, deja al equipo en mala situación por la zona del campo por la que ataca Lamine Yamal, la principal amenaza azulgrana.

El portugués, que ya plantó cara al español en los octavos de final del pasado Mundial hasta que se lesionó, abandonó también lesionado el estadio de Estrasburgo el pasado sábado. Su sustituto natural es el francés Lucas Digne, que no está dando mucha seguridad. El ex jugador del Barça, además, ya demostró sus problemas para frenar a Lamine Yamal en las semifinales del pasado Mundial, con un penalti incluido que puso en ventaja al conjunto de Luis de la Fuente.

Ese es el principal quebradero de cabeza del técnico español, que dio descanso a Dembélé para afrontar en mejores condiciones al Barça y que tiene al resto de su equipo en buena disposición para un choque que también tiene valor de termómetro para los parisinos. Tras haber recuperado el liderato de la liga, el juego vuelve a recordar al de las dos gloriosas pasadas campañas, pero la exigencia de Luis Enrique es siempre máxima, lo que otorga al partido una atención máxima.

Posibles alineaciones de PSG y Barcelona