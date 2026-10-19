Flick se deshace en elogios a Luis Enrique: «Es un entrenador excelente y juega un fútbol fantástico»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Parque de los Príncipes este lunes ante los medios de comunicación para analizar la previa del partido que medirá este martes al PSG y al Barcelona en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League.

«Mañana será una buena prueba para nosotros sobre hasta dónde podemos llegar. Quiere que juguemos con confianza, valentía y de manera cohesionada. Nos enfrentamos al mejor equipo de los últimos dos años y para nosotros es una gran oportunidad», comenzó señalando Hansi Flick en sala de prensa.

Sobre Luis Enrique: «Ha ganado dos Champions seguidas, su equipo juega un fútbol fantástico, es un entrenador excelente, de los mejores del mundo. Me gusta cómo juega el PSG, cómo arriesgan; es un equipo muy flexible. Me encanta cómo ha ido mejorando a este equipo a este nivel».

Sobre la posición de central y las bajas en defensa: «Tenemos opciones. Frenkie puede jugar y Álex Campos está con nosotros. Estoy seguro de que todo irá bien; toquemos madera. No es quizás el mejor momento para nosotros, pero hay que aceptarlo. Esperamos que Jules sea opción el fin de semana».

«¿Raphinha? Sí, está listo para estar en el once inicial», confirmó el entrenador del Barcelona. «Fue una temporada difícil y este año, jugamos con confianza y control de la pelota desde el primer momento. Creamos ocasiones y creo que es muy diferente. Estamos listos y mis jugadores contentos de afrontar este partido contra un equipo fantástico y un excelente entrenador», dijo sobre el último partido ante el PSG.

«Es una cuestión de madurez, ellos han evolucionado mucho en los últimos años. Es sorprendente cómo cambian los partidos en los últimos minutos. Equipo fantástico también en los suplentes», comentó sobre su rival de este martes en Champions.

«Esta no es una pregunta para mí. Tendrás que preguntarle a otra persona», dijo Flick en rueda de prensa tras ser preguntado por la polémica con Arda ante el Sevilla en el Bernabéu.

«Para mí, cuando empezamos con mi staff, ya dijimos que estábamos bien preparados. Fue un inicio, un viaje importante, aprecio muchísimo cómo vamos ahora. El respeto y el amor de todos los culés es increíble. También tiene que ver con la mentalidad de querer ganar siempre. Me siento muy orgulloso del equipo. Vinieron del Mundial, pensaba la gente que iríamos poco a poco y no. Es sorprendente ver cómo entrenan, la atmósfera que se respira. Esta actitud de trabajo para estar siempre al más alto nivel», señaló sobre las 99 victorias que lleva como entrenador culé.

«Siempre es un riesgo jugar con nuestra línea adelantada, pero cuando perdemos la posesión, reaccionamos, luchamos, mantenemos las distancias. Si lo hacemos correcto, tenemos una gran fortaleza. Hemos marcado muchos y muchos goles», señaló el entrenador del Barcelona.