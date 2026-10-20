Alerta Dani Olmo: se marcha lesionado ante el PSG y a cinco días del Clásico

Dani Olmo ha vuelto a encender la alerta de las lesiones en el Barcelona. El jugador culé se marchó lesionado en el minuto 26 del partido ante el PSG en el Parque de los Príncipes tras un golpe con Vitinha. Se tiró al suelo e indicó al cuerpo técnico que no podía continuar. La cara del catalán no transmitió buenos síntomas. Salió en su lugar Fermín López.

Otra lesión más en este Barcelona de Hansi Flick. Ante el Betis, el pasado sábado, perdió a dos jugadores: Eric García y Koundé. Los dos no están jugando ante el PSG en Champions. Gerard Martín también terminó tocado, pero se recuperó a tiempo para este partido.

Los problemas se le acumulan a Flick cuando vio la lesión de Dani Olmo en la primera mitad ante el PSG. El catalán recibió un golpe y cayó KO. Su lugar lo ocupó Fermín López. Todo ello a solamente cinco días del Clásico de Liga contra el Real Madrid en el Camp Nou.

Un partido ante el PSG en el que Flick dio descanso en su once inicial a Rodri pensando precisamente en ese Clásico contra el Real Madrid. Las alertas se acumulan en el Barcelona.