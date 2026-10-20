Dónde ver el PSG – Barcelona, en directo: alineaciones, horario y última hora en vivo online gratis del partido de la Champions League hoy

El Barcelona se enfrentará al PSG en lo que será un partido complicado, pero no imposible para ellos. Hasta ahora los de Hansi Flick han ganado todos sus encuentros y esperan seguir en esa línea, pero son conscientes de que no será fácil hacerlo en el Parque de los Príncipes ante el club que se llevó la Orejona en estos últimos dos años. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este duelo de la Champions League PSG – Barcelona.

PSG – Barcelona, en directo hoy: alineaciones, dónde ver y última hora en vivo online del partido de la Champions League

Así está la clasificación de la Champions League

Al inicio de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League encontramos a un total de nueve equipos que llevan pleno de victorias, por lo que estarán peleando entre hoy y mañana por mantenerse en lo más alto. Entre todos esos clubes encontramos al PSG y al Barcelona que son líder y segundo respectivamente por el tema del gol average, pero por detrás de ellos encontraríamos al Aston Villa, Stuttgart -rival del Atlético-, Liverpool -rival del Villarreal-, Sporting de Portugal, Arsenal, Real Madrid -juega ante el RB Leipzig- y el Real Betis, que se medirá al Feyenoord.

El Barcelona se pone a prueba

Hasta ahora el Barcelona ha firmado un inicio de temporada espectacular. Ha ganado los nueve partidos que ha jugado en la Liga y los dos que ha disputado en la Champions, pero lo cierto es que todavía no se ha medido a lo que es un rival de un nivel superior y hoy lo hará ante el PSG, campeón de las dos últimas ediciones de la máxima competición continental. Esto quiere decir que hoy es el primer gran examen para los de Hansi Flick y saber sin están ahora mismo a la altura del que ha sido el mejor equipo estos últimos años. Además, el domingo se medirán al Real Madrid en el Clásico y en unas semanas visitan el Metropolitano.