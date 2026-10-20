Dónde ver el PSG – Barcelona, en directo: alineaciones, horario y última hora en vivo online gratis del partido de la Champions League hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del PSG - Barcelona de la Champions League
¿Por qué no juega hoy Rodri el partido de Champions contra el PSG?
El Barcelona se enfrentará al PSG en lo que será un partido complicado, pero no imposible para ellos. Hasta ahora los de Hansi Flick han ganado todos sus encuentros y esperan seguir en esa línea, pero son conscientes de que no será fácil hacerlo en el Parque de los Príncipes ante el club que se llevó la Orejona en estos últimos dos años. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este duelo de la Champions League PSG – Barcelona.
PSG – Barcelona, en directo hoy: alineaciones, dónde ver y última hora en vivo online del partido de la Champions League
Así está la clasificación de la Champions League
Al inicio de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League encontramos a un total de nueve equipos que llevan pleno de victorias, por lo que estarán peleando entre hoy y mañana por mantenerse en lo más alto. Entre todos esos clubes encontramos al PSG y al Barcelona que son líder y segundo respectivamente por el tema del gol average, pero por detrás de ellos encontraríamos al Aston Villa, Stuttgart -rival del Atlético-, Liverpool -rival del Villarreal-, Sporting de Portugal, Arsenal, Real Madrid -juega ante el RB Leipzig- y el Real Betis, que se medirá al Feyenoord.
El Barcelona se pone a prueba
Hasta ahora el Barcelona ha firmado un inicio de temporada espectacular. Ha ganado los nueve partidos que ha jugado en la Liga y los dos que ha disputado en la Champions, pero lo cierto es que todavía no se ha medido a lo que es un rival de un nivel superior y hoy lo hará ante el PSG, campeón de las dos últimas ediciones de la máxima competición continental. Esto quiere decir que hoy es el primer gran examen para los de Hansi Flick y saber sin están ahora mismo a la altura del que ha sido el mejor equipo estos últimos años. Además, el domingo se medirán al Real Madrid en el Clásico y en unas semanas visitan el Metropolitano.
La previa
Aprovechamos que queda menos de un cuarto de hora para que ruede el balón en el Parque de los Príncipes para ofrecerles la mejor previa del PSG – Barcelona.
Lamine Yamal
Luis Enrique se las ha tenido que ingeniar hoy para poder detener a Lamine Yamal, ya que Nuno Mendes es baja para este choque de la Champions League entre el PSG y el Barcelona.
Pedri
El centrocampista canario ha hablado ante los medios y considera que el PSG es una de las grandes pruebas para el Barcelona para ver exactamente en qué punto están. Las palabras de Pedri.
¿El regreso de Joao Félix?
El futbolista portugués quiere abandonar Arabia Saudí para volver a Europa y el Barcelona se presenta como una opción para Joao Félix.
Mucha rivalidad
Durante estos años ha habido fricciones entre clubes, ya que se han producido fichajes frustrados, cláusulas de rescisión pagadas o polémicas en sus partidos. Así es la rivalidad entre el PSG y el Barcelona.
Dónde ver por TV el PSG – Barcelona
El PSG – Barcelona se puede ver por televisión en directo a través de Movistar Liga de Campeones, que es un canal de pago. En OKDIARIO te vamos a contar gratis en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Parque de los Príncipes en este partido que podría ser perfectamente una final de la Champions League.
Alineación del PSG
Y también tenemos recién publicado el once de Luis Enrique para intentar seguir manteniendo el liderato en la clasificación de la Champions League. La alineación oficial del PSG contra el Barcelona hoy: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Fabián, Joao Neves; Dembélé, Doué y Kvaratskhelia.
Alineación del Barcelona
Hansi Flick ha decidido ya el once con el que intentará asaltar el Parque de los Príncipes y ojo porque Rodri es suplente. La alineación oficial del Barcelona hoy contra el PSG: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
Luis Enrique
El entrenador del PSG y ex del Barcelona atendió a los medios para valorar este partido y también, obviamente, ha hablado de los azulgranas, a los que elogió. Las palabras de Luis Enrique.
A qué hora es el PSG – Barcelona
La UEFA programó este partidazo entre el PSG y el Barcelona en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Hansi Flick
El entrenador alemán del Barcelona ha hablado en rueda de prensa para analizar este choque frente al conjunto parisino y se ha rendido a Luis Enrique. Las declaraciones de Hansi Flick.
Esperando alineaciones
Queda una horita y media para que comience este partidazo de la Champions League y estamos deseando conocer ya las alineaciones del PSG y del Barcelona.
Rodri
La gran ausencia hoy en el PSG – Barcelona es el mediocentro culé. Por qué no juega Rodri Hernández hoy.