Pedri sobre el PSG: «Es un buen rival para ver nuestro nivel en Europa»

Pedri compareció en la sala de prensa del Parque de los Príncipes junto a su entrenador para atender a los medios de comunicación este lunes en la previa del partidazo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League entre el PSG y el Barcelona.

«Me imagino una batalla bonita, los dos medios del campo sin balón sufren más, quien tenga el balón decantará el partido para su lado, esperamos tenerlo nosotros, venimos en buena dinámica», comenzó señalando Pedri sobre su batalla contra Pedri y el PSG.

«Lo tomamos como un partido difícil que queremos ganar, pero no como una final. Un buen rival para ver dónde estamos, el nivel en Europa», dijo el centrocampista culé.

Sobre Rodri: «Nos aporta mucho a la hora de contener, de manejar el partido. Me da un poco más de libertad para subir, sé que es diferencial y hemos subido el nivel de la plantilla. Juegue quien juegue, lo hace muy bien».

«En el Barça tienes que demostrar cada día, si pierdes un partido, se habla de crisis, siempre hay que estar en el mejor nivel y siempre ir a ganar», dijo Pedri en sala de prensa.

«Cuando te ganan, siempre hay esa pizquita de querer rebatirlo. Para mí, es uno de los mejores, por no decir el mejor, por el estilo de ambos equipos. Tengo la suerte de vivirlo en el campo y disfrutarlo», comentó el canario antes de este partidazo.

«Me siento un jugador importante, soy uno de los capitanes, intento ayudar a los jóvenes, aportar mi granito de arena. Llevo años dentro del club y sé cómo funcionan las cosas desde dentro», analizó el jugador del Barcelona.

Sobre Vitinha: «Sí, es un jugador muy diferencial, para mí, uno de los mejores por no decir el mejor en cuanto a juego y crear la pelota. Aporta muchísimo al PSG. Me gusta enfrentarme y medirme a los mejores».

Sobre Ferran Torres: «Espero que mañana no tenga mucha suerte y si juega, que no marque goles. Ya le he dicho que le deseo la suerte para lo que resta de temporada, hablamos después del sorteo. Tenemos una gran relación».

«El equipo tiene muchos jugadores que pueden aportar, creamos muchas ocasiones y algunas entran por pesados. Con Anthony (Gordon) tengo muy buena relación, nos aporta mucho en juego y en goles», dijo Pedri ante los medios.

«Yo siempre lo he visto con ganas de salirse, de jugar, de disfrutar. Se le nota que disfruta cuando le llegan balones. Marca mucho la diferencia y no hay que fijarse en nadie. Si se fija en Leo, es complicado medirse al mejor de la historia. A día de hoy, Lamine Yamal es el mejor del mundo y lo tiene que disfrutar», señaló sobre la estrella culé.