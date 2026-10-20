Los ultras del PSG piden una «masacre a la parisina» con un tifo en el que una motosierra destroza el escudo del Barcelona

Los ultras del PSG exhibieron un mosaico violento contra el Barcelona, pidiendo una «masacre a la parisina», en plenos disturbios en la capital de Francia. Antes de que comenzara el partido de la jornada 3 de la Champions League, los ultras sacaron un tifo en el que unas manos sostienen una motosierra que destroza el escudo del Barça, mostrando así la enorme rivalidad que han fraguado con el conjunto catalán en los últimos años.

En la previa del partido, los disturbios de París han marcado el paso. Los miles de detenidos –superan ya los 2.000– por el caos que se ha apoderado de las calles había puesto en jaque la disputa del partido, aunque finalmente se ha garantizado la seguridad de cara al duelo de Champions que se celebra en el Parque de los Príncipes.

El toque de queda establecido el lunes en París ha llevado a que se calmen –en parte– las aguas en la capital gala, justo antes de la llegada del Barcelona. Pero los ultras se hicieron notar. Mejor dicho, hicieron notar a los hombres de Flickm lo que es el infierno de París. Durante la noche, en el hotel donde intentaban descansar los azulgranas, lanzaron fuegos artificiales que complicaron el descanso de los jugadores del Barça.