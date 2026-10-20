Palo para el PSG: Dembélé se rompe en el minuto 19, pide el cambio y entra Ferran Torres en su lugar

Dembélé se lesionó en una carrera contra Cubarsí en el minuto 19 y pidió el cambio de manera inmediata. El atacante del PSG tuvo que retirarse del campo y entró en su lugar Ferran Torres. Primer palo para los de Luis Enrique en un partido importante de Champions League contra el Barcelona.

El delantero francés se lesionó en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Sintió el pinchazo en una carrera y supo al instante que ya estaba lesionado. Dembélé conoce bien su cuerpo y por ello pidió el cambio. Luis Enrique mandó a Ferran Torres a salir al campo y el ex delantero culé salió para medirse al Barça.

Un jugador clave para este PSG y que había creado varias ocasiones de peligro en los primeros minutos. Sus disparos se encontraron a un gran Joan García bajo palos. Aunque la realidad es que Dembélé es un jugador muy propenso durante la temporada a este tipo de lesiones musculares y por ello Luis Enrique le suele dar mucho descanso en partidos de Ligue 1.

Ferran Torres fue el jugador encargado de sustituirle con las ganas de hacerlo bien ante su ex equipo. Ya metió tres goles el delantero español en el primer partido del PSG en esta Champions. Nada más salir, Ferran tuvo varias ocasiones que Joan García impidió que terminaran en gol.