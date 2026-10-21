Lucas Hernández vaciló a Lamine Yamal con collejas y burlas durante el PSG-Barcelona

Lamine Yamal no tuvo la noche heroica que soñaba en el Parque de los Príncipes. Aunque marcó el 2-2, el delantero no pudo evitar la goleada del PSG al Barcelona, que significó la primera derrota de la temporada. Un golpe de realidad en la que parecía que tendría sin Nuno Mendes, pero acabó totalmente neutralizado por Lucas Hernández. Una batalla en la que el lateral francés se aprovechó para burlarse de él durante todo el partido con collejas y celebraciones a escasos metros de él.

Apenas pudo hacer nada Lamine. Aunque tuvo oportunidades de driblar y ser desequilibrante, la pólvora acabó mojada después de una actuación magistral de Lucas. Hasta ahora, el portugués había sido el encargado de secarle, pero su lesión pocos días antes hizo que el galo tuviera la oportunidad de demostrar que Yamal no tenía el nivel para vencer al vigente campeón de Europa. Pero la guerra psicológica fue aún más desbalanceada.

Lucas Hernández fue muy intenso en el marcaje, dándole pocos metros para correr y haciendo pequeñas faltas para sacarle del partido. Es más, cuando Lamine estaba en el suelo, el lateral se dedicaba a darle pequeñas collejas para ponerle nervioso, algo que funcionaba, ya que desesperaba poco a poco al delantero. Para colmo del futbolista culé, fue el francés el autor del 2-1. Un gol que celebró buscando a Yamal para sacarle de equicio con una sonrisa muy cerca de él.

El carrilero fue sustituido en el minuto 78 y justo un minuto después el extremo marcó el gol del empate después de un error en el despeje de Zaïre-Emery y batir a Safonov tras un punterón con la izquierda. Pero sin Lucas, el PSG marcó el tercero y el cuarto para finiquitar el partido.

🔥 El 𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 de Lamine y Lucas en el PSG-FC Barcelona. #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/UNxCXdMdT6 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 20, 2026

«¿Lamine Yamal? Un grandísimo jugador. Sabía que si me mantenía cerca y agresivo, se iba a complicar para él. En la charla previa al partido me enteré de que iba a ser titular. Como siempre he hecho, lo di todo en el campo. Es cierto que hay noches mejores que otras, pero esas ganas de darlo todo en el campo nunca me han abandonado y hoy ha dado sus frutos», confesó el francés después del partido.