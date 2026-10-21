La prensa francesa baja los humos al Barcelona: «Les recordaron quiénes son los mejores de Europa»

Francia ha hecho sangre de la goleada del PSG al Barcelona en el Parque de los Príncipes. Los de Hansi Flick acabaron perdiendo el primer partido de la temporada después de sufrir un duro golpe de realidad en el que los de Luis Enrique les pasaron por encima. Un duro golpe antes del Clásico que ha hecho que la prensa francesa haya recalcado la superioridad del cuadro parisino en el duelo que los culés querían usar para darse un golpe en el pecho.

Desde que acabó el partido, las tertulias en la televisión gala hablaban de atropello…y hasta de hundimiento. Aunque el Barça empató el partido en dos ocasiones, la contundencia de un PSG con lesiones importantes en ataque como Dembélé o Kvaratskhelia no impidió que les marcasen cuatro goles a Joan García. Y la prensa escrita ha seguido el mismo guion de ese golpe en todos los morros.

«Escalofríos y fiebre», así amaneció L’Equipe con la imagen de Lucas Hernández, el hombre que supo frenar a Lamine Yamal. Este mismo medio hurgó en la herida e incluso insistió en que hasta ahora solo se había enfrentado a rivales pequeños: «No fue Gijón, ni Valladolid, era París y el Barcelona probó la llama de los vigentes campeones. Vivieron una furia que devolvió al mejor equipo del momento a la realidad y la derrota», comentaron desde Francia.

«A pesar de todas las lesiones, el PSG tuvo capacidad de crear constantemente ocasiones de gol», añadieron a raíz de las bajas que sufrieron durante el partido. Otro como Le Parisien, exclamó que «nada ni nadie detiene a París», donde apareció Vincent Ghérin, ex centrocampista del equipo francés, para dejar claro que «París tenía más hambre» y que ganaron «gracias a un sólido juego colectivo» a pesar de que el Barça les apretó en varias fases del encuentro.

Incluso se atrevieron a criticar a Lamine pese a su gol en París: «Una de sus peores noches en mucho tiempo. Sin ideas y sin respuesta ante el férreo marcaje de Lucas, fue completamente ineficaz en la primera parte. Su rendimiento no mejoró mucho tras el descanso, aunque logró marcar en un momento de genialidad. Demasiado poco». Con este resultado, el PSG se mantiene líder invicto y hace que el Barcelona pierda posiciones dentro del top 8. Un jarro de agua fría que frena en seco el vuelo que llevaba el equipo de Flick. El domingo jugarán el Clásico con el deber de sobreponerse ante el Real Madrid y despejar las dudas que surgieron en París.