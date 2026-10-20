Luis Enrique avisa al Real Madrid: «No te das cuenta del nivel del Barcelona hasta que te enfrentas a ellos»

Luis Enrique Martínez habló tras el partido contra el Barcelona, en el que el PSG ganó con contundencia, pero destacó que, en todo momento, su equipo se repuso y consiguió llevarse los tres puntos en un partido «difícil» y «complicado», porque, como ha explicado, «no te das cuenta del nivel del Barça hasta que no te enfrentas a ellos». El técnico asturiano ha dejado también una reflexión sobre los primeros partidos del PSG en Europa, donde no ha caído.

Líderes de la Champions League, que buscan ganar por tercera ocasión consecutiva, Luis Enrique no quiere confiarse en exceso: «Esa sería la primera trampa, si pensamos que somos los mejores o especiales». Sobre el partido, quiso destacar el «buen trabajo» que había hecho el conjunto galo, poniendo en valor el trabajo de sus delanteros, no por los goles marcados –que también– sino por las ayudas en defensa.

«Hemos sido muy superiores en muchos momentos en recuperación de balón, gracias a nuestros delanteros, que vienen a ayudar. Al Barcelona o le defiendes con ayudas o es imposible defenderle. Nos han hecho dos goles, fíjate lo que significa, pero hemos mantenido nuestros números en ataque», ha reflejado Luis Enrique.

«Hemos estado bien en la primera parte; en la segunda hemos tenido 15 minutos de sufrimiento, nos han obligado a defender más y nos hemos adelantado y tranquilizado», ha explicado sobre cómo se ha dado el partido. Ha dado como claves que, «para ganar el partido y títulos importantes contra equipos del mismo nivel o superiores, hay que saber adaptarse a las situaciones del juego».