Así queda la clasificación de la Champions League tras la derrota del Barcelona y el empate del Atlético
El PSG es líder de la clasificación de la Champions League tras la victoria ante el Barcelona
El Liverpool, ganando al Villarreal, consigue igualar los nueve puntos de los de Luis Enrique
El PSG pone en su sitio al Barcelona
El PSG es líder de la clasificación de la fase de liga de la Champions League, después de su victoria por 4-2 ante otro de los equipos que llevaba pleno de victorias, el Barcelona. El Liverpool, con su triunfo ante el Villarreal (4-3), sigue el ritmo de los de Luis Enrique. El Stuttgart es otro de los invictos, aunque suma siete puntos tras empatar a uno contra el Atlético, que se quedó con uno menos cuando mejor estaba. El Manchester City escala posiciones tras golear al AEK, al igual que la Roma (4-0), PSV (0-1) o el Nápoles (4-2).
El PSG sigue al frente de la clasificación y lo cierto es que, tras ganar al Barcelona, deja prácticamente claro que pocos o ningún equipo está a su nivel. Aunque Luis Enrique, que dijo que la «primera trampa» es «pensar que somos especiales o mejores», lo niegue. El Liverpool de otro español, de Andoni Iraola, mantiene el pleno de tres victorias, como el vigente campeón.
El Atlético no pudo asaltar ese top-ocho que se hizo famoso el pasado año. Se medían al Stuttgart, pero no pudieron pasar del empate. Comenzaron perdiendo, pero cuando empató Julián Álvarez en la segunda parte, comenzaron a buscar el triunfo. Entonces se quedaron con 10 y tuvieron que conformarse con un punto, que les deja con cuatro.
Clasificación de la fase de liga de la Champions
- PSG – 9 puntos
- Liverpool – 9
- Stuttgart – 7
- Aston Villa – 6
- Barcelona – 6
- Manchester City – 6
- Sporting de Portugal – 6
-
Arsenal – 6
- Real Madrid – 6
- Betis – 6
- Dortmund – 6
- Bayern – 4
- Roma – 4
- Shakhtar – 4
- Atlético – 4
- PSV – 4
- Como – 3
- Manchester United – 3
- Villarreal – 3
- Brujas – 3
- Nápoles – 3
- Lens – 3
- Leipzig – 3
-
Feyenoord – 3
- Sabah – 3
- AEK Atenas – 3
- Bodo/Glimt – 3
- Fenerbahce – 2
- Viking – 1
- Slavia Praga – 1
- Inter – 0
- LASK – 0
- Oporto – 0
- Lille – 0
- Galatasaray – 0
- Slovan Bratislava – 0