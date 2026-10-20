Así queda la clasificación de la Champions League tras la derrota del Barcelona y el empate del Atlético

El PSG es líder de la clasificación de la fase de liga de la Champions League, después de su victoria por 4-2 ante otro de los equipos que llevaba pleno de victorias, el Barcelona. El Liverpool, con su triunfo ante el Villarreal (4-3), sigue el ritmo de los de Luis Enrique. El Stuttgart es otro de los invictos, aunque suma siete puntos tras empatar a uno contra el Atlético, que se quedó con uno menos cuando mejor estaba. El Manchester City escala posiciones tras golear al AEK, al igual que la Roma (4-0), PSV (0-1) o el Nápoles (4-2).

El PSG sigue al frente de la clasificación y lo cierto es que, tras ganar al Barcelona, deja prácticamente claro que pocos o ningún equipo está a su nivel. Aunque Luis Enrique, que dijo que la «primera trampa» es «pensar que somos especiales o mejores», lo niegue. El Liverpool de otro español, de Andoni Iraola, mantiene el pleno de tres victorias, como el vigente campeón.

El Atlético no pudo asaltar ese top-ocho que se hizo famoso el pasado año. Se medían al Stuttgart, pero no pudieron pasar del empate. Comenzaron perdiendo, pero cuando empató Julián Álvarez en la segunda parte, comenzaron a buscar el triunfo. Entonces se quedaron con 10 y tuvieron que conformarse con un punto, que les deja con cuatro.

Clasificación de la fase de liga de la Champions