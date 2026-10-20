El ‘descanso’ de Luis Enrique a sus jugadores juega en su contra: tres lesionados en menos de una hora

Dembélé, Kvaratskhelia y Marquinhos fueron sustituidos por lesión antes de cumplir una hora de juego en el partido ante el FC Barcelona, poniendo en jaque los planes de su técnico y forzando a improvisar sin sus estrellas en el campo.

Al terminar el partido, Luis Enrique declaró que: «Para poder ganar partidos y títulos importantes, y cuando juegas contra rivales del mismo nivel o incluso superior, hay que saber adaptarse.» Esta capacidad de adaptación abarca varios aspectos del juego, y uno de los principales pasa por solucionar inconvenientes como las lesiones que hoy golpearon hasta en tres ocasiones al equipo parisino.

Estos inconvenientes, ante un rival que el propio Luis Enrique cataloga como «duro y exigente», terminaron de la mejor manera posible para el técnico español. Sin embargo, el desenlace no reside tanto en el resultado del partido, sino en las consecuencias musculares de los jugadores afectados.

Luis Enrique lleva planificando las rotaciones desde la vuelta del parón de selecciones. Alternando prácticamente dos equipos distintos entre Champions y Ligue 1, la estrategia del entrenador asturiano residía en mantener a sus estrellas con una carga de partidos asequible. Esta forma de distribuir minutos es totalmente viable en la liga francesa, donde el PSG acumula un pleno de victorias desde el nueve de septiembre.

Gracias a esta capacidad de rotación, Dembélé llevaba disputado un único partido de titular en los 15 días previos al partido de Champions contra el Barcelona. Kvaratskhelia y Marquinhos, más de lo mismo. Y aun así, esos tres nombres no lograron llegar a los 60 minutos disputados sin notar unas molestias que desembocaron en una sustitución.

Estos tres cambios ponen en duda el sistema que Luis Enrique lleva tiempo aplicando a sus estrellas para prevenir, precisamente, estos contratiempos. A expensas de conocer el alcance de la lesión de los tres jugadores del equipo parisino, el foco se encuentra en la gestión de cargas y en si jugar ‘poco’ termina siendo contraproducente.