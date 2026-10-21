Luis Enrique se convierte oficialmente en la bestia negra del Barça: el dato más demoledor

Luis Enrique es la nueva kryptonita del Barcelona. El entrenador español volvió a conseguir una victoria contra el equipo de su corazón en la goleada del PSG (4-2) ante el conjunto culé en el Parque de los Príncipes. El doble campeón de Europa volvió a hacerse fuerte en su estadio y en la que ahora es su competición para demostrar que está un escalón por encima del equipo de Hansi Flick, que volvió a hacer aguas en defensa y pudo llevarse una goleada mejor. Con esta victoria, el técnico asturiano firma un registro histórico ante el Barcelona.

El Barcelona se dio un sopapo de realidad en su primer enfrentamiento importante en lo que va de temporada. El equipo de Hansi Flick llegó al Parque de los Príncipes con un pleno de victorias en Liga y Champions y salió con cuatro goles en la bolsa que pudieron ser más si Ferran Torres hubiera estado más acertado o Joan García no hubiera realizado una actuación estelar. Finalmente, el partido acabó en 4-2 favorable a un PSG que volvió a demostrar un nivel por encima del conjunto catalán, que pensó en el Clásico y también tiene que mejorar en defensa.

«No estamos por encima del resto. Sería la primera trampa si pensamos que somos los mejores o especiales. Hemos sido superiores gracias a la presión de nuestros delanteros porque, para quitarles el balón, o defiendes con ayudas o es imposible defenderles», afirmó un Luis Enrique que también dejó claro en Movistar que: «He visto un partido como esperaba, muy difícil. No te das cuenta del nivel del Barça hasta que te enfrentas a ellos. Ha sido un partido muy igualado. Hemos estado muy bien en la primera parte y en la segunda parte hemos tenido unos minutos de sufrimiento donde el Barça ha controlado más el juego, pero luego lo hemos vuelto a retomar».

El dato de Luis Enrique con el Barcelona

Lo cierto es que Luis Enrique le tiene tomada la medida al Barcelona. Con esta victoria del martes 20 de octubre en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga Champions, el entrenador español suma tres triunfos consecutivos contra el equipo de su corazón en la máxima competición europea.

#OJOALDATO – Luis Enrique encadena su TERCERA victoria consecutiva contra el Barcelona en la Champions League (1-4 en Montjuïc en 2024, 2-1 en 2025 y 4-2 esta noche). Solo otro entrenador lo había logrado en la historia de la competición: Julian Nagelsmann, que ganó los cuatro Bayern-Barça de 2021 y 2022 con un global de 11-0. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 20, 2026

A este 4-2 hay que sumar el 1-4 conseguido en Montjuïc en el partido de vuelta de los cuartos de final en el año 2024 y al 1-2 conseguido en la fase de liga de la temporada pasada. Según informó @2010MisterChip, en las redes sociales sólo Julian Nagelsmann había conseguido hasta la fecha ganar al Barcelona tres veces de forma consecutiva en la Champions League. Un dato que demuestra la supremacía del PSG y de Luis Enrique en una competición que aspiran a ganar por tercera vez consecutiva.