Flick: «El PSG ha demostrado que es mejor que nosotros, pero aprendemos de esta derrota»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Parque de los Príncipes para analizar la derrota del Barcelona contra el PSG en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League. El equipo culé cosechó su primera derrota de la temporada concediendo cuatro goles que vuelven a sacarle los colores a su defensa.

«Fue un partido fantástico por parte de los dos equipos. El PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros, perdimos este partido, pero hemos aprendido mucho de él», señaló Hansi Flick en sala de prensa.

«Ellos tienen mucha calidad en transición, les defendimos bien, pero en los últimos 10-15 minutos no estuvimos frescos y no es una excusa», analizó el entrenador del Barcelona.

«Después de Sevilla no fue la mejor preparación para este partido, es normal», comentó el entrenador alemán.

«Los errores que hemos cometido te castigan duramente en partidos como este», dijo el entrenador alemán. «Hay algunas cosas de las que tenemos que estar contentos, pero tenemos que mejorar. Cometimos demasiados errores… A este nivel, eso es inaceptable», añadió.

«Tenemos que bloquear la posición del tirador. Desde la posición donde dispara, tenemos que ejercer presión», dijo el técnico germano ante los medios de comunicación.

También avisó: «Lo que hemos hecho las últimas semanas es increíble, no es nada fácil. Debemos seguir en este camino».