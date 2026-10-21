El emotivo mensaje de Cristiano a Kvaratskhelia tras su lesión de ligamento cruzado ante el Barcelona

Kvaratskhelia se llevó la peor parte del PSG – Barcelona. Los de Luis Enrique consiguieron batir a los blaugranas 4-2, pero pierden a una de sus mayores armas en ataque para el resto del año, ya que el jugador se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El georgiano ha publicado sus primeras palabras mediante una publicación de Instagram. Cristiano Ronaldo, que es uno de sus mayores ídolos, no ha dudado en mostrarle todo su apoyo.

Los consejos del portugués tienen un valor añadido teniendo en cuenta su trayectoria. El ex del Real Madrid le deja claro que esta amarga situación solo supone un bache en el camino: «Las batallas más duras en el fútbol son a menudo las que nadie ve. Conozco ese sentimiento, Kvara. Pero nunca olvides lo que te trajo tan lejos, y no dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Mantenga el fuego encendido. Lo mejor está por venir».

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El encuentro llevó la intensidad por bandera, algo que supuso bajas para los dos equipos. Dani Olmo también sufrió una lesión en el aductor izquierdo, aunque las consecuencias no son tan duras, ya que solo estará un mes de baja. Sin embargo, el futbolista se perderá el Clásico. El PSG consiguió ganar el partido sin dos de sus mayores estrellas, ya que Dembelé pidió el cambio por unas molestias de en su muslo izquierdo.

Las palabras de Kvaratskhelia tras su lesión

Mucha gente me preguntó por esta tribuna, muchos dijeron que si todos los futbolistas del mundo rezaban, el partido terminaría en empate. Esto podría ser cierto pero antes de cada partido que juego le pido a Dios que deje el campo sano pero en vano. No ha pasado mucho tiempo, pero todavía está en mi mente – ¿por qué yo de todos modos? Nunca me he perdido nada, probablemente me preparé para este juego, lo mejor para el que me he preparado. Pensé que estaba preparado para todo pero no y me doy cuenta que Dios me escogió y si protegía a los jugadores de otro campo estoy listo para pasar estos meses de parto dolor lágrimas. Se que tengo que volver mas fuerte por mi gente que siempre me cubre las espaldas, no te fallare prometo no desperdiciar ni un segundo. Gracias a todos por vuestro apoyo, nos vemos pronto.