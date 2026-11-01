Racing – Real Madrid: Mourinho no quiere resaca

El Real Madrid visita este domingo al Racing en El Sardinero (16:15 horas) con la obligación de demostrar que la victoria en el Clásico fue un impulso para pelear por la Liga. Los blancos buscan su sexto triunfo consecutivo con Courtois de vuelta, Vinicius todavía sancionado y rotaciones controladas ante un rival invicto en casa. Un examen con un reencuentro especial entre Sergio Canales y José Mourinho, que vuelve a cruzarse con aquel joven al que dirigió en sus primeros pasos de blanco.

El triunfo del Camp Nou ha cambiado el ánimo del madridismo y ha reducido a tres puntos la distancia con el liderato. Pero Mourinho sabe que los campeonatos también se deciden en tardes como la de Santander. Ganar al Barcelona tiene mucho valor. Dar continuidad a ese golpe es lo que permite convertirlo en algo más que una alegría.

La obsesión de Mourinho

El portugués quiere que su equipo conserve el hambre y aparque las celebraciones. Esa es su obsesión después del Clásico. El Real Madrid ha recuperado confianza, encadena cinco victorias entre todas las competiciones y acumula nueve encuentros viendo portería, pero todavía tiene aspectos que corregir para sostener la escalada.

Especialmente lejos del Bernabéu. Los blancos llevan seis salidas consecutivas encajando y visitan un campo en el que el Racing ha marcado en sus cinco partidos ligueros de este curso. El reto pasa por mandar con el balón, controlar las pérdidas y evitar que el encuentro se convierta en una sucesión de intercambios.

Santander abre, además, una semana con tres desplazamientos antes del parón. Después llegarán Atenas y Valencia. Hay que administrar esfuerzos, aunque el calendario no puede convertirse en una excusa para bajar la intensidad.

Courtois vuelve y Mou dosifica

Mourinho prepara cambios medidos. Courtois apunta a recuperar la portería después de superar la gripe que le dejó fuera del Clásico. Lunin cumplió en Barcelona, pero el regreso del belga devuelve al Madrid una de sus grandes garantías para afrontar una tarde que exigirá concentración.

En defensa, Dumfries tiene opciones de ocupar el lateral derecho y Cucurella apunta al izquierdo. Rüdiger se perfila como novedad en el centro de la zaga, con Huijsen o Konaté como acompañante y el otro candidato a descansar. La idea es repartir minutos sin desmontar la estructura.

Tchouaméni estará en el corte y Bernardo Silva apunta a seguir a su lado para dar claridad a la salida. Por delante, Güler partiría desde la derecha, Diomande desde la izquierda y Bellingham actuaría por detrás de Mbappé, la principal referencia ofensiva después de su doblete en el Camp Nou.

Otra jornada sin Vinicius

El brasileño cumplirá su tercer partido de sanción y seguirá sin estar disponible para Mourinho. Su ausencia mantiene abierta la puerta de la banda izquierda para Diomande, que llega reforzado por su actuación en el Clásico y por su capacidad para combinar desequilibrio y trabajo.

Tampoco estarán Asencio ni Rodrygo. Mendy continúa fuera, mientras que Valverde y Güler han centrado parte de la atención durante la semana por sus molestias. La gestión del esfuerzo será importante, pero el Real Madrid necesita un once que entre al partido con todas las luces encendidas.

Canales manda en un Racing con dos caras

El Racing espera desde la decimotercera posición, con 11 puntos y dos victorias consecutivas entre Liga y Copa. Ganó al Espanyol y después al Ribadesella. Su refugio es El Sardinero, donde sigue invicto, aunque los 26 goles recibidos en diez jornadas explican su principal problema.

Canales es el futbolista que pone orden. Ha sido titular en nueve jornadas y todos los puntos del equipo han llegado con él sobre el césped. Más de quince años después de coincidir en Madrid, vuelve a encontrarse con Mourinho convertido en el líder del club donde empezó todo.

Su capacidad para encontrar espacios entre líneas será una amenaza para los blancos. El Real Madrid quiere imponer su pegada; el Racing necesita protegerse mejor sin renunciar al talento de su capitán.

Racing – Real Madrid: posible alineación