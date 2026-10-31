Munuera Montero pitará al Real Madrid por primera vez esta temporada

José Luis Munuera Montero será el árbitro del Racing de Santander – Real Madrid de la undécima jornada de Liga que se juega este domingo, 1 de noviembre. Será la primera vez que este colegiado andaluz pite al equipo blanco esta temporada. En el VAR estará Luis Mario Milla Alvendiz.

Munuera Montero es uno de los negreiros que todavía quedan en el arbitraje español y tiene un largo historial contra el Real Madrid. Entre otras cosas, este fue el árbitro que expulsó a Bellingham por aquel supuesto «fuck off» en un duelo ante Osasuna, una de las grandes polémicas de los últimos años.

Este colegiado también fue el del famoso «todo ok, José Luis», una frase que ejemplificó un grave error contra el Real Madrid en un encuentro contra la Real Sociedad, ya en época VAR. Él no dijo esa frase nunca, pero siempre le acompañará por ser el destinatario de ese mensaje.

Con una amplia experiencia ya en Primera División, Munuera Montero pitará al Real Madrid por 23ª vez en su carrera. Es la primera vez esta temporada. La última fue en el derbi de Liga ante el Atlético en el Bernabéu, en marzo de este año, con una polémica expulsión de Fede Valverde. En el global, el Real Madrid ha firmado 17 victorias, dos empates y tres derrotas en los encuentros arbitrados por Munuera Montero.

El duelo que arbitrará será el partido ante el Racing, un duelo que se juega este domingo a partir de las 16:15 horas en los Campos de Sport de El Sardinero. Supone el regreso del Real Madrid a Santander a un partido oficial tras el ascenso a Primera 14 años después.

En el VAR, por su parte, estará Luis Mario Milla Alvendiz, un desconocido árbitro que ha estado en 32 partidos en el videoarbitraje entre la temporada pasada y la actual. Sólo estuvo una vez en el VAR de un partido del Real Madrid: ante el Rayo Vallecano esta temporada.