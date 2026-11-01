La afición del Real Madrid estalla contra el Gobierno en Santander: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»

Tras el minuto de silencio en El Sardinero, se pudo escuchar el cántico de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» desde el sector ocupado por la afición madridista desplazada a Santander. Parte de los seguidores del Real Madrid dirigió sus insultos al presidente del Gobierno después del homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

El cántico llegó tras el ambiente de recogimiento que había acompañado al recuerdo de los fallecidos. Los gritos procedentes de la zona visitante se escucharon antes del inicio del encuentro entre el Racing y el Real Madrid, en una tarde marcada por el dolor y la solidaridad con las familias afectadas por la tragedia.