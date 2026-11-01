Mbappé sigue enrachado de cara a puerta y Bellingham no perdona a la contra: los goles del Real Madrid en Santander

Kylian Mbappé adelantó al Real Madrid con un gol de penalti a los 11 minutos de juego en El Sardinero. El delantero francés fue derribado dentro del área rival y él mismo asumió la responsabilidad para hacer el primer tanto de la tarde. Está enrachado Kylian con cinco partidos consecutivos marcando. Jude Bellingham hizo el 0-2 a la contra tras una gran asistencia de Arda pocos minutos después.

Siete goles lleva anotados Mbappé en los últimos cinco partidos del Real Madrid tras el último parón de selecciones. Está que se sale el delantero francés. El último de penalti ante el Racing. También marcó dos al Barcelona, uno al Leipzig, dos más al Sevilla y otro a la Roma. En Liga ya lleva 12 goles, a tres del pichichi.

Minutos después, en el 21′, Jude Bellingham hizo el 0-2 para darle tranquilidad a un gran Real Madrid de inicio en El Sardinero. A la contra, tras un gran pase largo de Arda, el inglés corrió y batió al portero rival con cierta facilidad.

Los blancos, en menos de media hora, ya ganaban 0-2 en Santander al Racing para imponer su superioridad y certificar las grandes sensaciones que dieron en el Clásico la semana pasada con una victoria que les mete de lleno en la lucha por la Liga.