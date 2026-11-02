Mbappé ‘vacuna’ a todos: 24 de 24 en la Liga

Mbappé no hace excepciones. El Racing era el único de sus 24 rivales en la Liga al que todavía no había marcado y apenas necesitó once minutos en El Sardinero para añadirlo a la colección. El francés transformó el penalti que abrió el camino de la victoria del Real Madrid y prolongó un registro extraordinario. Todos los equipos a los que se ha enfrentado en el campeonato español han terminado encajando, al menos, un gol suyo. Veinticuatro de veinticuatro.

El dato refleja una capacidad para encontrar soluciones ante adversarios y escenarios diferentes. Mbappé ha castigado a equipos que defienden cerca de su portería y a otros que dejan espacios, a candidatos al título y a conjuntos que pelean por la permanencia. La camiseta del rival cambia, pero el desenlace se repite. En Santander resolvió desde los once metros y dio al equipo de Mourinho la ventaja con la que empezó a construir el triunfo.

Su producción alcanza ya los 68 tantos en 76 encuentros de la Liga. Un promedio cercano a un gol por partido que explica su importancia en el ataque del Real Madrid. El francés convierte la continuidad en cifras y mantiene una amenaza que condiciona cualquier planteamiento defensivo. Sujetarlo durante una fase del encuentro no garantiza terminar la tarde sin sufrirlo.

Un goleador sin excepciones

El pleno también habla de su constancia. Marcar ante todos los adversarios exige sostener el rendimiento más allá de las grandes citas. Mbappé venía de decidir el Clásico con un doblete y volvió a aparecer en Santander para poner por delante al Real Madrid. Del Camp Nou a El Sardinero, el delantero mantuvo su cita con el gol.

El crecimiento colectivo del equipo encuentra en el francés a su principal rematador. Con más orden y mejores conexiones, el Real Madrid genera situaciones que Mbappé se encarga de aprovechar. El Racing ya lo ha comprobado. En la lista de rivales a los que se ha enfrentado en la Liga no queda nadie a salvo.