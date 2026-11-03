Convocatoria del Real Madrid contra el AEK: vuelven Valverde y Vinicius a la Champions

Valverde y Vinicius son las principales novedades de la convocatoria del Real Madrid para visitar al AEK en la Champions. Mourinho recupera al uruguayo, que se quedó en casa ante el Racing para terminar de recuperarse, y vuelve a contar con el brasileño, cuya sanción en Liga no le impide disputar la competición europea. Las ausencias son Asencio, Rodrygo y Mendy, que no está inscrito en la máxima competición continental y tampoco puede participar en el encuentro de Atenas.

El regreso de Valverde devuelve al entrenador portugués una pieza fundamental por su despliegue y su capacidad para ofrecer soluciones en distintas posiciones. El centrocampista no estuvo en Santander después de que se optase por darle margen para dejar atrás sus molestias. Las pruebas habían descartado una lesión, pero el Real Madrid prefirió que terminase de recuperarse pensando en los siguientes compromisos.

Ahora vuelve a estar entre las alternativas de Mourinho. Su presencia amplía las posibilidades para reforzar el centro del campo o intervenir en la banda derecha, dos zonas en las que su recorrido permite al técnico modificar el equipo según las necesidades del partido. El uruguayo regresa en un tramo del calendario que exige administrar los esfuerzos.

También vuelve Vinicius, que se perdió el encuentro contra el Racing al cumplir su tercer partido de sanción. Ese castigo corresponde a la competición doméstica y no afecta a su disponibilidad en la Champions. El brasileño puede jugar en Atenas y ofrece al portugués una alternativa más para construir el ataque.

Su regreso aumenta los recursos ofensivos del Real Madrid, que recupera su desborde y su capacidad para amenazar al espacio desde la izquierda. Mourinho dispone de más opciones para decidir el reparto de minutos y elegir cómo afrontar una nueva salida europea.

Mendy no está inscrito en la Champions

En el capítulo de ausencias continúan Asencio y Rodrygo. Ninguno de los dos está disponible para este compromiso y el entrenador deberá preparar el encuentro sin ellos. El regreso de Valverde y Vinicius reduce, por tanto, la relación de bajas respecto al desplazamiento a Santander.

Mendy tampoco estará ante el AEK. El lateral francés no está inscrito en la Champions, una circunstancia que le impide entrar en la convocatoria de esta competición. Su ausencia en Atenas queda así determinada por la inscripción.

Con esas tres bajas, el Real Madrid afronta el siguiente compromiso de su secuencia de partidos fuera de casa. Mourinho recupera dos futbolistas importantes para buscar una nueva victoria europea antes de volver a centrarse en la Liga.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.

Defensas: Militao, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Csarreras, Rüdiger y Dumfries.

Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Bernardo Silva, Pitarch y Sergio Martínez.

Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Carlos Espí, Brahim y Diomande.