Tchouaméni regaló su camiseta al niño al que dio un balonazo en El Sardinero

Aurélien Tchouaméni fue el protagonista de uno de los momentos del partido de este domingo entre el Racing de Santander y el Real Madrid. Además de su buena actuación, nuevamente acompañado por Bernardo Silva en el centro del campo, el francés dejó un momento sobrecogedor al pegar un balonazo en la cara a un niño que se encontraba en la grada de El Sardinero.

El mediocentro chutó desde la frontal del área y su disparo se fue desviado hacia ese fondo, con la mala fortuna de que impactó directamente en la cara del menor, que recibió un gran golpe y lloró mientras le enfocaban las cámaras. La imagen se hizo muy viral y el Real Madrid y sus jugadores no dudaron en tener un detalle con Máximo, el niño afectado por el pelotazo de Tchouaméni.

Tchouaméni bajo para ver cómo estaba el niño que recibió el balonazo y le regaló su camiseta. Detalles que marcan la diferencia ❤️ https://t.co/FO609RuOWm — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 1, 2026

El propio jugador fue a saludar al menor en el túnel de vestuarios, donde también le regaló la camiseta con la que había disputado el partido de Liga, firmada por él mismo en el momento en el que la recibió. Máximo, sujetado por su padre, posó junto a Tchouaméni. «Ha sido un susto solo», dijo su progenitor.

Kylian Mbappé también fue a abrazar al menor y bromeó con él: «Ha sido culpa de Tchouaméni, ¿no? No sabe tirar. «¿Estás bien?» Máximo asintió con la cabeza y chocó la mano con el francés, autor del 0-1 en el minuto 11 con un gol de penalti que abrió la lata en el Racing-Real Madrid. El choque terminó con final feliz para los blancos y también para este niño que se llevó un buen disgusto durante el mismo y una alegría después que ya nunca olvidará.