Mourinho: «El equipo juega mejor con Valverde de lateral»

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de Champions que enfrentará al Real Madrid con su rival en Atenas. El entrenador portugués dejó claro que su equipo necesita seguir sumando puntos para acercarse a la clasificación directa para los octavos de final y advirtió de las dificultades que encontrará en un estadio históricamente complicado para el conjunto blanco. El técnico también habló sobre el papel de Fede Valverde, comparó su actual plantilla con la de su primera etapa en el club y bromeó sobre el tiempo que necesita para alcanzar la perfección.

Mourinho quiso rebajar cualquier exceso de confianza antes del encuentro europeo y recordó que el Real Madrid todavía tiene mucho trabajo por delante para asegurar su presencia en la siguiente ronda. «Tenemos que ser serios. Estamos cerca de clasificar para playoff, pero lejos de los octavos, y necesitamos puntos. Hay que ser serios contra un equipo que en su estadio es fuerte», aseguró el portugués, que también hizo referencia a los antecedentes del conjunto blanco en la capital griega.

El entrenador madridista insistió en que la visita a Atenas supone una prueba importante para sus jugadores, especialmente por la necesidad de mantener la buena dinámica de resultados. «El Real Madrid sólo ha ganado una vez en Atenas, tiene un significado. Hay que mantener el nivel de juego, ya que necesitamos puntos», explicó.

La posibilidad de conquistar una nueva Champions también fue uno de los asuntos que abordó Mourinho. El portugués, que ya ha levantado el título con el Oporto y el Inter de Milán, reconoció lo especial que sería conseguirlo con el Real Madrid, aunque prefirió centrarse en la situación actual del equipo. «Sería la tercera Champions, con tres clubes diferentes y en esta ocasión con el club más grande del mundo, pero hablamos de situaciones hipotéticas y a mí me gusta hablar de situaciones reales», señaló.

Mourinho recordó que su equipo todavía no tiene garantizada la clasificación y que no puede permitirse pensar en objetivos demasiado lejanos. «La realidad es que nos faltan puntos hasta para clasificar. Hemos hecho nueve puntos, seis contra equipos difíciles, pero hay que seguir. Después de este viaje inoportuno entre dos partidos importantes de campeonato, ya que estamos aquí hay que ganar», afirmó, dejando también una crítica al calendario que afronta el conjunto blanco.

El entrenador madridista también fue preguntado por la importancia de la última remontada del equipo y por si aquella victoria podía marcar un antes y un después en la temporada. Mourinho reconoció el impacto emocional que tuvo el resultado, pero descartó que un único partido pueda explicar la evolución de sus futbolistas. «Desde el punto de vista emocional tuvo un impacto porque ganamos un partido que parecía perdido, pero punto de inflexión a nivel de juego no creo. Creo más en el proceso que en el momento», explicó.

El portugués considera que el crecimiento del Real Madrid está siendo progresivo y que la plantilla todavía se encuentra en una fase de adaptación. «Nos conocemos cada vez mejor y vamos mejorando. Cada experiencia nos permite crecer», añadió, convencido de que el trabajo diario es más importante que cualquier resultado aislado.

Mourinho también evitó establecer comparaciones entre su actual Real Madrid y el que dirigió durante su primera etapa en el Santiago Bernabéu. El entrenador reconoció que ambas plantillas tienen un enorme potencial, aunque recordó que la actual todavía no ha conseguido ningún título. «No me gusta hacer comparaciones. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Este equipo tiene un gran potencial, como el otro. El otro ganó muchos títulos, pero conmigo sólo tres. Este equipo no ha ganado nada todavía, está en el inicio y vamos a ver lo que el futuro nos dice», aseguró.

Pese a las diferencias entre ambos proyectos, el técnico se mostró satisfecho con los futbolistas que tiene a su disposición y con la evolución que está experimentando el equipo. «Estoy muy feliz con la plantilla y los jugadores que tengo», afirmó.

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Fede Valverde, al que Mourinho dedicó numerosos elogios por su compromiso y capacidad para adaptarse a diferentes posiciones. El portugués considera que el uruguayo es una pieza fundamental en el equipo y que su condición de capitán le obliga a asumir responsabilidades adicionales. «Es un jugador importantísimo para el equipo y es el capitán, lo que le hace mirar de un modo diferente. Ahora tiene mayor responsabilidad y eso le hará jugar de lateral izquierdo si es necesario. Para mí eso es un capitán», explicó.

Mourinho dejó claro que no tendrá problemas con Valverde a la hora de utilizarlo en diferentes demarcaciones, aunque reconoció que la planificación inicial de la plantilla contemplaba al uruguayo como centrocampista. «No habrá ningún problema con él de jugar donde sea. La plantilla ha sido hecha pensando en Valverde como jugador del centro del campo y con dos laterales derechos diferentes, pero buenos», señaló.

El entrenador madridista también valoró positivamente el rendimiento del uruguayo cuando juega en defensa, aunque no descartó devolverlo a su posición natural dependiendo de las necesidades del equipo. «Estoy feliz con él de lateral y el equipo está jugando muy bien, pero en el centro del campo tenemos lo que tenemos. Por lo tanto, jugará de lateral, que es lo que nos gusta a todos, pero también en el centro del campo», aseguró.

Las alternativas ofensivas del Real Madrid fueron otro de los asuntos que abordó el portugués, que destacó la variedad de recursos que tiene a su disposición para ocupar las bandas. «Tenemos mucha gente con calidad ahí. Tenemos muchos jugadores, nunca es un problema. Diomande es un jugador que puede jugar en las dos bandas, como Brahim. Endrick más por la derecha y Vinicius es el más adaptado a jugar en banda izquierda», explicó.

Mourinho también quiso tener unas palabras de recuerdo para el jugador del Tenerife fallecido, una noticia que ha conmocionado al mundo del fútbol. El entrenador portugués reconoció la dureza de lo sucedido y mostró su solidaridad con todas las personas afectadas. «Son las palabras de todos. Es algo muy impactante para el mundo en general, imaginad para el mundo del fútbol. Es duro y triste. También tiene que ser un momento muy complicado para el portero. Es triste para todos», lamentó.

Por último, Mourinho dejó una de las respuestas más llamativas de la rueda de prensa cuando fue preguntado por el tiempo que necesita para conseguir que su Real Madrid alcance su mejor versión. El portugués recurrió a la ironía para responder con una frase que provocó una sonrisa. «Necesito tres temporadas para alcanzar la perfección», bromeó.