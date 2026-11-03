Cuándo es el AEK – Real Madrid, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo y en vivo online el partido de la Champions League

Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el AEK - Real Madrid de la Champions League El Real Madrid buscará sumar los tres puntos en su viaje a Grecia en este choque de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions

El Real Madrid buscará un nuevo triunfo en la Champions League para seguir con pleno de victorias y seguir en la zona alta de la clasificación. Para ello tendrá que ganar al AEK en tierras helenas, algo que no será fácil, pero que es muy posible con el buen estado de forma que están atravesando Kylian Mbappé y sus compañeros. A continuación te detallamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en esta cuarta jornada en el AEK Arena.

AEK – Real Madrid de la Champions League: a qué hora empieza el partido

El Real Madrid viaja a Grecia para enfrentarse al AEK en Atenas en el partido correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. José Mourinho y sus futbolistas saben que son favoritos en este choque, pero son igual de conscientes de que se van a enfrentar a un infierno en el estadio y tendrán que darlo todo para poder llevarse los tres puntos y seguir con el pleno de victorias. La UEFA ha programado este emocionante choque para el miércoles 4 de noviembre y se espera que el duelo empiece puntualmente en el AEK Arena a las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el AEK – Real Madrid de la Champions League: canal de TV y cómo ver online

El operador que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se jueguen de manera íntegra en la máxima competición continental es Movistar+. El AEK – Real Madrid que cayó en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Los clientes de este medio de comunicación que quieran ver en directo en streaming y en vivo online el AEK – Real Madrid de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League van a poder hacerlo descargándose la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV. También podrán acceder a la página web de esta plataforma con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el AEK Arena.

Por otro lado, recordar que en la web de DIARIO MADRIDISTA van a tener a su disposición la mejor información previa de todo lo que rodee a este choque de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del AEK – Real Madrid desde una hora y media antes de que comience el choque. Cuando se escuche el pitido final en el AEK Arena publicaremos la crónica y también compartiremos con los lectores de OKDIARIO todas las reacciones relevantes.

Dónde escuchar por radio en directo el AEK – Real Madrid

Tenemos que destacar que todos los aficionados del club de Concha Espina que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este emocionante choque de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League podrán escuchar gratis por la radio el AEK – Real Madrid. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero conectarán con el AEK Arena para narrar el minuto a minuto de este duelo de la máxima competición continental.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido AEK – Real Madrid?

El AEK Arena, situado en la ciudad de Atenas, será el escenario donde se jugará el AEK – Real Madrid de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Inaugurado en 2022, se trata de un estadio de reciente construcción. Tiene capacidad para unos 32.500 espectadores, por lo que se espera un auténtico infierno griego para el conjunto blanco.

La UEFA decidió darle al árbitro italiano Maurizio Mariani este emocionante AEK – Real Madrid de la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Aleandro di Paolo fue designado como el responsable del VAR, así que revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si es clara y manifiesta, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará en la banda del AEK Arena.