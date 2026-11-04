Así es el AEK de Atenas: cuándo se fundó, por qué tienen un águila en su escudo, cuántos títulos tienen…

Allwyn Arena para enfrentarse a un rival que ha sumado una victoria y dos derrotas en sus tres primeros partidos en la competición. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el Champions League. El Real Madrid se enfrenta al AEK de Atenas este miércoles 4 de noviembre a las 18:45 horas en el partido correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la Champions League. El 15 veces campeón de Europa visita elpara enfrentarse a un rival que ha sumado una victoria y dos derrotas en sus tres primeros partidos en la competición. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el AEK de Atenas , el rival del Real Madrid en

Champions League para disputar el cuarto partido en la competición. Después de sus victorias ante Inter, Roma y Leipzig, el equipo de José Mourinho visita Grecia para enfrentarse al AEK de Atenas en un partido que pilla a los blancos entre el duelo del domingo contra el Racing y el que disputará contra el Valencia este sábado 7 de noviembre a partir de las 21:00 horas. El Real Madrid vuelve a lapara disputar el cuarto partido en la competición. Después de sus victorias ante Inter, Roma y Leipzig, el equipo de José Mourinho visita Grecia para enfrentarse al AEK de Atenas en un partido que pilla a los blancos entre el duelo del domingo contra el Racing y el que disputará contra el Valencia este sábado 7 de noviembre a partir de las 21:00 horas.

Cuándo se fundó el AEK de Atenas

El AEK de Atenas se fundó el 13 de abril de 1924 por un grupo de refugiados griegos procedentes de Constantinopla, la actual Estambul, que se habían desplazado a Atenas después de la guerra greco-turca. De hecho, las siglas en su traducción al castellano quieren decir Unión Atlética de Constantinopla.

Palmarés del AEK de Atenas

El AEK de Atenas es uno de los equipos más laureados de Grecia con un total de 32 títulos. En total cuenta con 13 campeonatos de Liga, 16 Copas de Grecia además de una copa del a Liga y dos supercopas del país.

Cómo se llama el estadio de AEK de Atenas

El estadio del AEK de Atenas es el Agia Sofía, pero es conocido como Allwyn Arena por motivos publicitarios. Inaugurado en 2022, tiene una capacidad para 32.000 espectadores y está construido sobre los cimientos del mítico Nikos Goumas.

Quién es el dueño del AEK de Atenas

Marios Iliopoulos es el dueño del AEK de Atenas desde el año 2024. Este armador y empresario griego le compró el club al por entonces propietario, Dimitris Melissanidis.

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