Así es el Rayo de Atenas: memoria de un exilio, alma de barrio y una afición que se hereda

El Real Madrid se encontrará en Atenas con un rival cuya historia se entiende mucho mejor mirando a sus gradas que a su clasificación. El AEK nació de una comunidad desplazada, creció alrededor de la memoria de sus orígenes y conserva un vínculo familiar que pasa de abuelos a nietos. Su arraigo popular y la tradición antifascista de sus grupos de animación permiten encontrar ecos del Rayo Vallecano. Una especie de Vallecas en amarillo y negro, aunque con una historia propia que comenzó lejos del lugar donde hoy juega.

Para muchos de sus seguidores, el AEK forma parte de la biografía familiar. La explicación de esos colores puede estar en un abuelo que tuvo que abandonar su casa o en unos bisabuelos que llegaron a Grecia con la necesidad de empezar de nuevo. El fútbol terminó ofreciendo un lugar donde reconocerse.

Esa transmisión ayuda a entender una fidelidad que sobrevive a los resultados. Hay aficionados que encuentran en el club una conexión con personas y lugares que nunca conocieron. Cada generación recibe la camiseta y también el relato que la acompaña.

Un equipo para conservar lo perdido

El AEK fue fundado el 13 de abril de 1924 por un grupo de griegos procedentes de Constantinopla, en el contexto del desplazamiento de población que siguió a la guerra greco-turca. La reunión fundacional se celebró en una tienda de material deportivo de Atenas. De aquel encuentro salió una entidad destinada a mantener viva una identidad a través del deporte.

Hasta el nombre conserva el lugar de origen. Las siglas remiten a la Unión Atlética de Constantinopla. Sus fundadores levantaron un club en Atenas y dejaron escrito de dónde venían. El águila bicéfala del escudo refuerza esa conexión histórica, visible cada vez que el equipo salta al campo.

Nea Filadelfia terminó convirtiéndose en su hogar. Allí, en una zona vinculada al asentamiento de refugiados, el AEK encontró espacio para desarrollar su actividad deportiva y construir su arraigo. El barrio y el club fueron creciendo juntos, alrededor de una comunidad que necesitaba recuperar estabilidad y lugares de encuentro.

Una familia repartida por Grecia

La historia explica también por qué el AEK encuentra seguidores lejos de Atenas. Las familias desplazadas se asentaron en distintos puntos del país y ese sentimiento acabó viajando con ellas. El equipo conserva apoyos repartidos por Grecia, donde sus desplazamientos ofrecen una oportunidad para renovar el vínculo.

En esas gradas hay una pertenencia que va más allá de vivir cerca del estadio. Se puede ser del AEK por una historia escuchada en casa, por una fotografía antigua o por el recuerdo de quien enseñó a celebrar sus goles. La distancia cambia el lugar desde el que se anima, pero no necesariamente la intensidad.

Ese componente familiar convierte muchos partidos en algo más que una cita del calendario. El escudo reúne a personas que comparten equipo y, en ocasiones, una memoria semejante sobre cómo llegaron sus familias hasta allí.

Los ecos de Vallecas

La comparación con el Rayo aparece en esa manera de vincular fútbol, comunidad e identidad social. También en la cultura de sus sectores de animación, donde las posiciones antirracistas y antifascistas tienen una presencia reconocible. Esa tradición permite establecer paralelismos sin atribuir una misma ideología a todos los aficionados.

Original 21, el principal grupo ultra del AEK, mantiene una conocida relación de hermanamiento con los radicales del Olympique de Marsella. Una amistad prolongada durante décadas, visible en los recibimientos y los homenajes compartidos cuando ambos equipos se han encontrado en Europa.

El Real Madrid visitará ese escenario con la obligación de competir y el ruido de una afición que lleva mucho tiempo alimentando su pertenencia. En Atenas le espera un equipo al que se anima por lo que hace en el campo, pero también por lo que conserva fuera de él. Para muchos, el AEK sigue siendo una forma de volver a casa.