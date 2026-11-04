¿Por qué el Real Madrid juega a las 18:45 ante el AEK de Atenas en Champions y no por la noche?

El Real Madrid juega ante el AEK de Atenas su cuarto partido de la fase de liga de la Champions League. El conjunto de José Mourinho, que ha ganado los tres partidos anteriores, tiene una importante prueba en la capital de Grecia, en el Estadio Agia Sofía, un campo nuevo, construido en 2022, en el que el Real Madrid juega por primera vez.

El AEK – Real Madrid se juega a partir de las 18:45 hora peninsular española. El horario es poco habitual para el equipo español en Champions, pero entra en una de las franjas que tiene la UEFA para la gran competición de clubes. Desde hace algunos años, la Champions se juega en dos horarios: hay dos partidos a las 18:45 horas y el resto (siete) se disputan a las 21:00 horas, tanto martes como miércoles.

Así, la UEFA decidió que en esta cuarta jornada de fase de liga de Champions este duelo en Atenas entre el AEK y el Real Madrid se jugara a las 18:45 horas. De los ocho partidos que jugará el equipo blanco, este es el único que jugará a esta hora. El resto -los tres que ya disputó y los otros cuatro que le quedarán- serán a las nueve de la noche, en el horario tradicional.

El de este miércoles es el segundo duelo oficial entre AEK de Atenas y Real Madrid de toda la historia en tierras griegas. El único precedente hasta ahora ocurrió hace 24 años, cuando en la Champions 2002-03, se enfrentaron en la extinta fase de grupos, con un empate (3-3) en el estadio Nikos Goumas, un estadio que ya no existe. Precisamente el campo actual, el Agia Sofía, está construido sobre donde estaba el Nikos Goumas.

Que el Real Madrid juegue a esta hora, 18:45, y no a las 21:00 se debe a una decisión de la UEFA, en la que entran sobre todo los condicionantes de televisión. En este caso, el máximo organismo del fútbol europeo decidió que el Real Madrid no jugara en el horario tradicional de las nueve de la noche, donde se disputarán este mismo miércoles siete partidos. A las 18:45 horas se disputarán el AEK de Atenas – Real Madrid y el Fenerbahçe – Liverpool.