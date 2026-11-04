La afición del AEK recibe al Real Madrid… ¡con una bandera del Barcelona!

La afición del AEK recibió a los jugadores del Real Madrid con una bandera del Barcelona situada detrás de uno de los fondos. Un gesto de provocación con el que los seguidores del conjunto griego quisieron poner picante a la visita de los de Mourinho antes de que empezara a rodar el balón. Los futbolistas madridistas se encontraron con el guiño al eterno rival al saltar al césped para realizar el calentamiento.

El estadio del AEK ya estaba casi lleno durante los ejercicios previos al encuentro y el ruido de la grada se dejaba sentir. Los aficionados locales pusieron voz a una noche de Champions que se empezó a jugar desde el calentamiento, con un ambiente intenso para tratar de empujar a su equipo e incomodar al Real Madrid. El conjunto blanco tuvo una primera muestra de la presión ambiental que le esperaba durante el partido.