El Comité Técnico de Árbitros ha señalado este miércoles en su «tiempo de revisión» semanal que el penalti señalado sobre Mbappé el pasado fin de semana en Santander no debió ser pitado. Añaden que fue un error claro y manifiesto del colegiado Munuera Montero y que el VAR tuvo que intervenir.
El CTA señala a Munuera Montero por el penalti a Mbappé en Santander: «Error claro y manifiesto del árbitro»
El CTA señala que fue un error del árbitro, ya que entienden que no había penalti sobre Mbappé
La jugada no fue revisada por el VAR
González Fuertes sí critica a los árbitros cuando se trata del Real Madrid: «Es poca cosa para señalar penalti»
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