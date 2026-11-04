El Real Madrid se ilusiona con JJ Gabriel: «Es buenísimo, pero falta la firma»

«Es buenísimo». En el Real Madrid hablan abiertamente de la calidad de JJ Gabriel, el atacante de 16 años formado en el Manchester United por el que los blancos están en la pole. La ilusión con su talento convive con la prudencia de una operación pendiente de firma y con enero de 2027 como horizonte para su inscripción. Su posible llegada tiene, además, un condicionante deportivo. Si ya ha disputado esta edición de la Youth League con el club inglés, no podrá jugarla con el conjunto blanco durante la misma temporada.

El interés responde a una valoración muy positiva de sus condiciones. Gabriel tiene desborde, creatividad y facilidad para encontrar soluciones cerca del área. El Real Madrid ve un futbolista con recorrido y quiere aprovechar su posición para adelantarse a los demás pretendientes.

La confianza no equivale a un acuerdo cerrado. Falta completar los pasos que convierten una negociación favorable en una incorporación. Hasta entonces, los blancos mantienen la cautela sin esconder el entusiasmo que despierta el atacante. Hay mucho optimismo con la opción de llegar a buen puerto.

Un talento que convence

Gabriel cumplió 16 años el pasado 6 de octubre y su progresión ha llamado la atención de varios grandes europeos. Real Madrid, Barcelona, City, Bayern y PSG han seguido una situación que ha colocado al joven entre los nombres más comentados del mercado de promesas.

Puede partir desde una banda, recibir entre líneas o acercarse al delantero. Esa movilidad ofrece alternativas para desarrollar su juego y permite imaginar distintas funciones dentro de un ataque. Su principal atractivo aparece cuando recibe cerca de un rival y encuentra la manera de superarlo.

Tiene recursos para cambiar de dirección en espacios reducidos y combinar la conducción con el pase. El regate genera una ventaja, pero después hay que aprovecharla. En el Real Madrid gusta su capacidad para continuar las jugadas y conectar con los compañeros que aparecen cerca del área.

Enero marca el horizonte

El futbolista se encuentra entrenándose en Madrid mientras se resuelve su futuro. Enero de 2027 será el momento clave, ya que, de llegar a cerrar la operación, será el momento en el que la entidad madridista pueda inscribirle, coincidiendo con la ventana de invierno.

Por eso conviene separar la firma de la disponibilidad competitiva. El Real Madrid puede avanzar en la operación mientras trabaja sobre los requisitos necesarios para inscribirlo. El calendario ofrece una referencia, pero el desenlace exige que todos esos pasos estén completados.

Castilla sí, Youth no

Si la operación termina de cerrarse, la idea del club es que el Castilla sea el lugar de JJ Gabriel. El filial permitirá al atacante competir en un fútbol más exigente físicamente y comenzar su adaptación al Real Madrid. Con 16 años, el objetivo será acompañar su talento con continuidad y aprendizaje, sin saltarse etapas. No obstante, en los primeros meses, en el caso de terminar cerrándose, no se puede descartar que juegue en categoría juvenil.

La Youth League presenta una limitación esta temporada, ya que en el futuro podrá jugar muchas más ediciones. El apartado 28.06 establece que un futbolista sólo puede disputar partidos con un único club durante esa edición. Gabriel ya ha jugado con el Manchester United, por lo que no puede hacerlo con ningún otro equipo.