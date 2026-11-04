La petición de Riquelme a Nadal: «Puedes hacer mucho por los socios desde dentro»

Enrique Riquelme ha dirigido una carta pública a Rafa Nadal en la que le pide ayuda para «evitar la venta» del Real Madrid y le invita a conocer las reivindicaciones de su plataforma de socios. El empresario aprovecha su mensaje de bienvenida al balear para trasladarle sus críticas sobre la situación institucional del club y expresar su deseo de que intervenga desde dentro. «Confiamos en ti», escribe al final de una publicación que combina elogios personales con peticiones concretas.

«Querido Rafa, es una alegría tener a alguien como tú en el Real Madrid. Íntegro, leal y gran madridista», comienza Riquelme. El empresario destaca las cualidades del extenista y alude a conversaciones entre ambos para subrayar una idea compartida. «Contigo el Madrid gana y, como hemos comentado en varias ocasiones, siempre, primero el Madrid», señala.

A partir de ahí, el mensaje entra en el terreno institucional. Riquelme expresa su confianza en que Nadal contribuya a «evitar la venta del club», una formulación que presenta como una preocupación propia y que no acompaña en la carta de detalles sobre una operación concreta. También le reclama ayuda para «dignificar ser socio del Real Madrid» y acabar con lo que describe como «irregularidades que viven miles de socios».

Una invitación a su plataforma

El empresario sitúa la «transparencia y democracia» entre los objetivos que quiere trasladar al balear. Sus palabras contienen una crítica a la gestión de la entidad, aunque la publicación no especifica cuáles son las irregularidades denunciadas ni aporta documentación sobre ellas. Riquelme utiliza así la carta para hacer públicas sus reivindicaciones y tratar de implicar a Nadal en ellas.

«Con ganas de invitarte a nuestra plataforma de socios y que conozcas de primera mano las inquietudes y los problemas de los socios», continúa. La invitación busca acercar al extenista a ese colectivo y abrir una interlocución sobre las cuestiones que plantea el empresario.

El cierre refuerza esa petición de colaboración. «Ahora tú puedes hacer mucho por los socios desde dentro. Confiamos en ti», asegura antes de despedirse con un «gran abrazo, amigo» y un «Hala Madrid». La carta recoge las expectativas de Riquelme, sin que su contenido permita atribuir a Nadal respaldo alguno a sus denuncias o propuestas.