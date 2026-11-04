Así queda la clasificación de la Champions League la victoria del Real Madrid contra el AEK de Atenas

El Real Madrid ha remontado al AEK de Atenas y ha conseguido ganar un partido en el que empezó con sufrimiento al encajar el 1-0 en contra. Con su cuarta victoria, por 2-3, con un golazo de Fede Valverde en el descuento, el equipo blanco ha alargado su pleno en la fase de liga para colocarse al frente de la clasificación de la Champions League junto al PSG, con el que comparte el liderato con 12 puntos.

El de José Mourinho es, junto al Barcelona, el único equipo español que ha ganado en esta cuarta jornada de Champions. Tras sus triunfos contra Inter de Milán, Roma y Leipzig, este miércoles el Real Madrid no falló en otro encuentro apretado fuera de casa, en el que también se vio obligado a remontar un marcador adverso, como en la capital de Italia hace unas semanas.

Esta vez sólo fue un gol la renta que tuvo que levantar para llevarse los tres puntos de la capital de Grecia y confirmar un pleno que, a día de hoy, le postula como el favorito a la primera plaza junto al PSG, bicampeón de Europa en las dos últimas ediciones. Por detrás del Real Madrid está el Barça, que, tras su derrota contra los de Luis Enrique en la anterior jornada, se impuso por 3-0 al Aston Villa de Unai Emery este martes en el Camp Nou.

El Atlético y el Villarreal fueron los que pincharon en el inicio de la jornada. En el caso de los rojiblancos, por 0-2 contra el Bayern de Múnich, y en el de los de Iñigo Pérez, con la goleada más dura jamás sufrida por un club español en Champions como local: 0-6 ante el PSG en La Cerámica. Tras el AEK de Atenas-Real Madrid, el último partido de los nuestros es el Borussia Dortmund-Betis (21:00 horas).

Clasificación de la Champions