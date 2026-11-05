El Real Madrid cruza los dedos por Ndiaye

En los últimos días, existe la sensación de que al Real Madrid le ha mirado un tuerto. En cuestión de una semana, tres de sus jugadores más importantes han caído lesionados, generando un agujero considerable en el equipo. Además de perder dos de sus tres bases, Théo Maledon y Facu Campazzo, la baja más acentuada, al ser de larga duración y producirse además en una posición que ya estaba debilitada, es la de Mikael Jantunen. El club fue consciente de que no podría contar con el finlandés para los próximos tres meses y reaccionó rápido.

El Real Madrid decidió recuperar a Eli John, cedido en el Joventut de Badalona desde septiembre. Al fin y al cabo, el ala-pívot pertenece al conjunto blanco y es la solución más lógica por lo económico y su conocimiento del grupo. Cabe recordar que el internacional con España realizó la pretemporada a las órdenes de Pedro Martínez tras regresar de su corta etapa en Estados Unidos (pasó por los Atlanta Hawks en la G-League). De esta forma, su adaptación sería más corta que la de un fichaje que descubra la casa a estas alturas de la temporada.

Sin embargo, la operación se podría ir el traste dependiendo de lo que ocurra con el canterano madridista. Ndiaye sufrió un contratiempo en el último partido de su equipo en la Basketball Champions League en la cancha del Oporto, donde se retiró con dolor en el tobillo a cuatro minutos del final del segundo cuarto y no volvió a jugar.

Según hemos podido conocer, la lesión del jugador no parece grave y, si se queda en un esguince de grado 1, no alteraría los planes del Real Madrid. El Joventut realizará más pruebas a Ndiaye este jueves para descartar un problema mayor y, en principio, las negociaciones seguirían avanzando con normalidad.

Su entrenador, Dani Miret, no volvió a incluirle en el partido por las molestias y explicó cómo vio al cedido del Real Madrid en caliente: «Ndiaye se ha hecho un esguince en el tobillo. En el descanso intentó calentar, pero después no ha podido ayudarnos porque era más grave de lo que parecía en un primer momento».

El Real Madrid pactó con los de Badalona el 15 de noviembre como fecha a partir de la cual se activaría su cláusula de corte. A partir de ese día ya podría regresar al equipo blanco con una compensación, aunque la entidad madridista planteó al Joventut adelantar su vuelta ante la ausencia de más cuatros puros que Jaime Pradilla, aunque Chuma Okeke venga actuando como ala-pívot desde su llegada.