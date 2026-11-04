Fede Valverde: «A veces me pienso mucho tirar, agradezco a mis compañeros la confianza que me dan»

Fede Valverde fue el héroe de la victoria por 2-3 del Real Madrid ante el AEK Atenas. El uruguayo marcó en el tiempo de descuento gracias a un trallazo desde 25 metros. «Fue un partido como sabíamos, muy trabado, complicado, creo que dominamos, pero nos costaba llegar, felicitar al equipo por el esfuerzo y el trabajo y a seguir así», dijo el jugador.

El centrocampista hizo un análisis de la floja primera parte que hizo el Real Madrid en Grecia. «El gol nos afectó, el equipo siguió haciendo el juego, el trabajo que veníamos haciendo durante la semana, el equipo se encontró bien aunque a veces cuesta cuando encajas un gol, le metimos muchas ganas y feliz por todo el grupo», apuntó.

Fede Valverde quisop repartir méritos por una gran remontada del equipo que se une a la que consiguieron ante la Roma en la segunda jornada de la Champions. «Mérito del cuerpo técnico, mérito de nosotros por confiar en todos los compañeros, para nosotros es un placer. Se muestra en los últimos minutos, el equipo no deja de intentarlo, parecía que nos iba a costar mucho tras encajar el segundo y el equipo volvió a remontar», indicó.

Finalmente, Fede Valverde explicó cómo llegó el gol que a la postre dio el triunfo con un disparo desde la media distancia. «Hay veces que me lo pienso mucho, agradezco a los compañeros la confianza que me dan, por ellos tengo ese impulso para pegarle», zanjó.