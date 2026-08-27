Cucurella ensalza la gestión de José Mourinho: «Se va viendo lo que trabajamos»

Marc Cucurella tuvo sus primeros minutos como jugador del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Además, fue uno de los jugadores más destacados desde el principio, ya que recibió un homenaje por su victoria en el Mundial. Después de la victoria 4-1 ante la Real Sociedad, el español no pudo esconder su felicidad: «Una noche redonda, más no se puede pedir. Primero, enseñar el trofeo a la afición, ha sido muy bonito. En el partido hemos hecho un gran trabajo».

José Mourinho está dejándose notar en su segunda etapa al frente del conjunto blanco. El lateral deja claro que el entrenador está consiguiendo trasladar su filosofía de juego a toda la plantilla: «Muy contento. Está haciendo un gran trabajo y poco a poco se va viendo lo que trabajamos. Ha habido jugadores que hemos tenido poco tiempo para preparar, pero lo está gestionando muy bien».

La pretemporada ha estado marcada por el Mundial. En ese sentido, el portugués está cuidando a los jugadores con menos rodaje para evitar cualquier tipo de lesión. El técnico sustituyó a Álvaro Carreras tras el descanso para darle minutos al ex del Chelsea. El campeón del mundo podría ser titular en el próximo encuentro frente al Málaga.

El lateral tuvo la oportunidad de lucirse ante su público, aunque no dudó en sumar a Oyarzabal para que ambos recibieran el reconocimiento. El futbolista agradece el recibimiento del conjunto blanco: «Ojalá haya muchas noches como esta. Me he sentido un privilegiado. No muchos pueden enseñar un trofeo tan importante, o reciben este cariño en un estadio así. Esto solo acaba de empezar».

Cucurella asume la exigencia del Bernabéu

El público vikingo no se conforma con cualquier cosa. Sin embargo, el campeón del mundo considera que es algo positivo: «Entendemos que la afición es muy exigente. Ha visto a grandes jugadores, grandes partidos y han ganado muchos títulos. Tampoco es malo, nos ayuda a activarnos, a saber que no podemos relajarnos».