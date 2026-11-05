El llamamiento de la estrella de los Falcons al Real Madrid con Vinicius: «Si sigue escuchando el ruido externo…»

La NFL ha llegado al Santiago Bernabéu y, aunque el estadio será el epicentro de otro deporte, las estrellas de ambos equipos conocen la actualidad que vive el Real Madrid. Son conscientes de que el equipo de José Mourinho ha despertado estas semanas, pero que resuena como Vinicius ya no es la estrella que aclamaba el madridismo como hacía unas temporadas. Aunque el brasileño no está en su mejor momento, Bijan Robinson, amigo del delantero y estrella de los Atlanta Falcons, quiso explicar el duro proceso mental por el que pasa un deportista en esas situaciones e hizo un llamamiento al club blanco para que vuelva a confíar en él.

Uno de lo que más le está afectando a Vinicius es la presión ocasionada por el ruido que escucha del exterior. Sancionado los últimos partidos de Liga, eso le ha impedido tener la continuidad que necesita. Robinson, que le conoce bien, explicó qué consejo daría tanto al carioca como a la afición del Real Madrid: «Le diría ya mismo que se mantenga centrado, que no se preocupe por el ruido externo. Cuando empiezas a escuchar estas cosas, empiezas a creerte lo que la gente tiene que decir sobre ti. Que se quede fuera de las redes, que deje todo eso fuera. Que confíe en su instinto para su carrera, que creo que va a ser maravillosa sin importar si tiene altibajos. Todos tenemos esos momentos, esas semanas», señaló en rueda de prensa antes de medirse el domingo a los Cincinnati Bengals en el estadio Santiago Bernabéu.

Un Vinicius que ha visto cómo ha decaído esta temporada con apenas un gol esta temporada. En el vestuario apelan a que todo se basa en una desconfianza generada por cómo Diomande se ha ganado a pulso ser el titular en la banda izquierda. Sin el brasileño, el Real Madrid ha hecho pleno de victorias, y esa chispa que tenía hace unos meses no se echa de menos mientras que los resultados sigan siendo de cara para los de Mourinho.

Robinson se une a los fieles defensores que creen que Vinicius tiene salvación, como Karim Benzema, que también le conoce bien y que compartió una imagen juntos diciendo que seguía siendo el número 1. El brasileño tampoco jugará en Mestalla y allí cumplirá su último partido de sanción tras su expulsión contra el Villarreal. Tendrá un parón de selecciones para reconducir su situación, que no es sencilla viendo cómo está el Real Madrid estas últimas semanas,