Lo de Vinicius no es «aceptable»: un gol en 882 minutos

Un gol en doce partidos. Los números de Vinicius reflejan un comienzo de temporada muy alejado de lo que el Real Madrid necesita de uno de sus principales atacantes. El brasileño acumula tres asistencias, todas en la Liga, y continúa sin participar directamente en un gol después de cuatro encuentros de Champions. Su actuación en Atenas prolongó esa falta de producción en una campaña condicionada también por la sanción doméstica y por el crecimiento de Diomande. La competencia aumenta mientras su respuesta sigue pendiente.

El problema adquiere dimensión por el futbolista del que se trata. Vinicius ha demostrado capacidad para decidir partidos grandes, romper defensas y asumir responsabilidades cuando el equipo necesita una solución. Ese historial explica la exigencia y también la distancia entre lo que puede ofrecer y lo que está produciendo.

La temporada todavía permite reaccionar, pero el margen para apoyarse únicamente en lo conseguido antes se reduce cuando otros compañeros aprovechan sus oportunidades. Mourinho necesita rendimiento y el brasileño tiene que encontrar la manera de volver a proporcionárselo.

Un gol en 882 minutos

El balance global recoge 882 minutos de competición para un único tanto. Sus tres asistencias añaden una aportación que también debe tenerse en cuenta, aunque no compensan la escasez goleadora de un atacante acostumbrado a tener mucho más peso en el área contraria.

La diferencia respecto al curso anterior resulta significativa. Entonces terminó la Liga con dieciséis goles y cinco asistencias en treinta y seis apariciones. Ahora lleva un tanto y tres pases de gol en ocho encuentros del campeonato. Son momentos distintos de la temporada, pero la comparación explica por qué se espera bastante más de él.

Recuperar el gol ayudaría a cambiar la dinámica, aunque su mejor versión exige más cosas. Elegir bien cuándo encarar, asociarse con precisión y dar continuidad a los ataques forma parte de una recuperación que debe notarse durante los partidos.

Europa tampoco encuentra su respuesta

La Champions deja el dato más incómodo. Cuatro apariciones, 297 minutos y ningún gol ni asistencia. Vinicius todavía no ha trasladado su capacidad decisiva a una competición en la que el Real Madrid ha encontrado soluciones por otros caminos. Además, no ha completado ni un solo regate en los tres últimos partidos de la máxima competición continental.

Atenas ofrecía una ocasión para alterar ese balance. Regresaba al once después de perderse por sanción los últimos compromisos ligueros y tenía delante un escenario para recuperar protagonismo. Terminó sustituido en el minuto 81, sin modificar sus registros ofensivos.

El equipo acabó ganando por 2-3 con el gol de Valverde en el descuento. La celebración colectiva dejó intacta la cuestión individual. Vinicius necesita volver a ser uno de los futbolistas que empujan al Real Madrid hacia las victorias.

La sanción y la sombra de Diomande

La disciplina ha añadido dificultades. El brasileño acumula dos amarillas y una expulsión en sus ocho partidos de la Liga. La roja contra el Villarreal desembocó en un castigo de cuatro encuentros que interrumpió su participación y lo apartó de citas como el Clásico.

Durante su ausencia, Diomande ha reforzado su candidatura. El marfileño aporta desborde, gol y una energía que ha aumentado las alternativas de Mourinho. Su crecimiento convierte la banda izquierda en una posición donde la competencia exige respuestas constantes.

Vinicius conserva condiciones para cambiar su situación. La velocidad, el regate y su capacidad para aparecer en el área siguen formando parte de su fútbol. El desafío consiste en recuperarlos con regularidad y ponerlos al servicio del funcionamiento colectivo.

Los números describen el punto de partida de esa reacción. Un gol en doce encuentros y ninguna participación directa en los tantos europeos del equipo. El Real Madrid necesita más de Vinicius. Y Vinicius necesita que sus próximos partidos empiecen a contar una historia diferente.